Доход предпринимателей от размещения свободных средств вырос в 1,5 раза

В 2025 году субъекты среднего и малого бизнеса (СМБ) продемонстрировали высокие результаты, получив 566 миллиардов рублей дохода от вложения временно свободных денежных средств на депозитные счета и неснижаемые остатки (НСО) в банке ВТБ. Эта сумма в полтора раза превысила показатель предыдущего, 2024 года.

Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ отметил, что предприниматели по-прежнему активно пользуются депозитными продуктами, стремясь к гарантированному доходу от размещения своих временно не задействованных в обороте средств. Наблюдается опережающий рост этих вложений как со стороны индивидуальных предпринимателей, так и компаний, расположенных в регионах. Это свидетельствует о высокой востребованности предлагаемых финансовых инструментов для бизнеса любого масштаба, включая региональный. Крайне важно, чтобы предпринимательское сообщество имело доступ к разнообразным финансовым инструментам, способствующим их развитию.

Согласно статистике банка, общее число транзакций, совершенных клиентами СМБ по депозитам и НСО в 2025 году, увеличилось в 1,7 раза, достигнув 13,1 миллиона. Параллельно с этим количество предпринимателей, открывших депозиты в банке, возросло на 25%. Общий объем срочных пассивов банка в данном сегменте достиг отметки в 3,9 триллиона рублей. Наиболее активное наращивание данного показателя отмечено в категориях индивидуальных предпринимателей (рост на 35%) и региональных компаний (прирост на 30%). Портфель московских клиентов при этом увеличился на 19%.