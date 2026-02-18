Поиск здесь...
Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В ТК не исключают, что высокие ценники связаны с сокращением производства огурцов в целом по стране из-за сильных морозов

Два новосибирских поставщика огурцов, после совместного рейда прокуратуры и «Народного фронта» по магазинам города, получили предостережение от ведомства. По информации Infopro54, речь идет о компаниях ООО «Сады Гиганта» и ООО «Тепличный комбинат Толмачевский».

— Эти предостережения вам вручаются, и от вас требуется, чтобы ценовая политика в данной части была пересмотрена и наш потребитель в регионе почувствовал на своем кошельке снижение цен на этот продукт, — отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Алексей Мячик в комментарии в сюжете Вести Новосибирск.

Директор ООО «Сады гиганта» Владимир Анпилогов сообщил, что повышение цен сезонное.

— Световой день у нас короткий и мы практически круглосуточно светим, чтобы получить продукцию. Пока не понимаю, как сдержать цены, — добавил он.

Через неделю директора тепличных комплексов должны отчитаться в прокуратуре о мерах, предпринимаемых для снижения цен.

Напомним, на рынке овощей закрытого грунта в регионе работают комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант). В ГК «Горкунов» входят ТК «Новосибирский», ТК «Обской», ТК «Толмачевский», ТК «Емельяновский».

В ГК «Горкунов» в ответ на запрос редакции сообщили, что компания внимательно следит за информацией о высоких ценах на огурец в СМИ, и отметили, что дорожают многие продукты, которые требуют высоких вложений для производства овощей.

— Овощи, выращенные в России, в зимний сезон всегда были дороже, чем в летний период, что объясняется высоким уровнем затрат производства — отопление, досветка. Что касается себестоимости — каждый год на 15% растет тариф на э/энергию, на 12% — на газ, что для нашего энергоемкого производства является самым важным фактором, особенно в зимний период. Также растет стоимость ГСМ, что отражается на цене всех покупных материалов для производства, — говорится в ответе, полученном редакцией.

При этом в ГК «Горкунов» подчеркнули, что отпускные цены в тепличных комплексах в разы ниже, озвученных в запросе редакции. Напомним, ранее редакция сообщала, что цены на огурцы в ритейле Новосибирска доходят до 600 рублей в пересчете на килограмм. При том, что цены на помидоры остаются на уровне прошлого года. В комментариях в соцсетях новосибирцы также предлагают проверить торговую наценку на огурцы в ритейле.

— Мы думаем, что резкое повышение цены связано с ажиотажным спросом в связи со снижением объёма выпуска огурца в целом по стране из-за экстремальных морозов даже в южных регионах РФ, и в ближайшее время цены снизятся, — подчеркнули в компании.

В 2026 году ГК «Горкунов» планирует увеличить площадь огуречных теплиц на 2,5 га — сейчас ведется их строительство, сдача запланирована на 4 кв 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Группу «Горкунов» уговаривают построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : тепличный комплекс рост цен огурцы

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев попросил главу регионального УФАС проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года тарифы увеличились на 1,7%, а с октября некоторые услуги вырастут еще на 19,7%. По мнению Яковлева, это «существенно превышает среднерыночные показатели и вызывает напряжение среди населения».

В письме на имя главы УФАС по Новосибирской области заместитель председателя просит оценить, соответствуют ли принятые тарифные решения требованиям законодательства, а также выяснить, есть ли объективные экономические показатели для увеличения тарифов.

Читать полностью

Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Во время своей рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил Центральную городскую больницу в Бердске. В ее стенах главе региона представили новое поликлиническое отделение, включающее кабинеты терапевта, физиотерапии, диагностические помещения (УЗИ, ЭКГ), акушерско-гинекологический и стоматологический кабинеты, а также дневной стационар.

Андрей Травников подчеркнул, что идея передачи помещений под поликлинический участок в областную собственность принадлежала бердским депутатам и региональному Законодательному Собранию, получив поддержку правительства области. Губернатор отметил, что этот район Бердска активно развивается, и было необходимо снизить нагрузку на поликлинику на Боровой, учитывая планы по ее капитальному ремонту. Решение было принято и успешно реализовано. Здесь есть все необходимое для первичной медицинской помощи населению, как с точки зрения помещений, так и оборудования. Штат врачей и среднего медицинского персонала полностью укомплектован для обеспечения полноценной работы отделения.

Читать полностью

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Автор: Юлия Данилова

По информации авиакомпании-перевозчика Myanmar Airways в зимний период последний вылет по маршруту Новосибирск-Мандалай был сделан 14 февраля 2026 года. Далее полетная программа будет приостановлена до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. За период с января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тысяч человек, — отметили в ведомстве.

Читать полностью

Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские аграрии готовятся к посевной и подают в региональный Минсельхоз свои планы по распределению посевных площадей в 2026 году. Итоговые цифры будут чуть позже, но уже понятно, что хозяйства планируют увеличить долю масличных культур, в первую очередь — рапса. Сейчас это одна из высокомаржинальных культур, которая может стать драйвером регионального АПК.

В Новосибирской области посевные площади в текущем году должны остаться на уровне прошлого года — порядка 2 млн га, считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Возможно даже небольшое увеличение, но главная задача — сделать так, чтобы не было сокращения. При этом хозяйства области говорят, что сажать пшеницу и другие зерновые культуры невыгодно, и под них будут отводить меньше площадей. Глава минсельхоза отметил, что тенденция на перераспределение структур посевов в пользу высокомаржинальных культур, которую сейчас обсуждают в самих хозяйствах, в целом подтверждается региональной статистикой.

Читать полностью

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

Читать полностью

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на левом берегу Новосибирска. Судя по данным сайта закупок, на торги была подана только одна заявка. По решению комиссии, она соответствует всем требованиям. В итоге контракт был заключен с частным предпринимателем Александром Анисимовым по стартовой цене — 18 млн рублей. Два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Новым местом дислокации областной социальной ярмарки стал торговый квартал на метро «Студенческая» —  «МетроМаркет».

Читать полностью
