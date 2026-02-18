Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Два новосибирских поставщика огурцов, после совместного рейда прокуратуры и «Народного фронта» по магазинам города, получили предостережение от ведомства. По информации Infopro54, речь идет о компаниях ООО «Сады Гиганта» и ООО «Тепличный комбинат Толмачевский».

— Эти предостережения вам вручаются, и от вас требуется, чтобы ценовая политика в данной части была пересмотрена и наш потребитель в регионе почувствовал на своем кошельке снижение цен на этот продукт, — отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Алексей Мячик в комментарии в сюжете Вести Новосибирск.

Директор ООО «Сады гиганта» Владимир Анпилогов сообщил, что повышение цен сезонное.

— Световой день у нас короткий и мы практически круглосуточно светим, чтобы получить продукцию. Пока не понимаю, как сдержать цены, — добавил он.

Через неделю директора тепличных комплексов должны отчитаться в прокуратуре о мерах, предпринимаемых для снижения цен.

Напомним, на рынке овощей закрытого грунта в регионе работают комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант). В ГК «Горкунов» входят ТК «Новосибирский», ТК «Обской», ТК «Толмачевский», ТК «Емельяновский».

В ГК «Горкунов» в ответ на запрос редакции сообщили, что компания внимательно следит за информацией о высоких ценах на огурец в СМИ, и отметили, что дорожают многие продукты, которые требуют высоких вложений для производства овощей.

— Овощи, выращенные в России, в зимний сезон всегда были дороже, чем в летний период, что объясняется высоким уровнем затрат производства — отопление, досветка. Что касается себестоимости — каждый год на 15% растет тариф на э/энергию, на 12% — на газ, что для нашего энергоемкого производства является самым важным фактором, особенно в зимний период. Также растет стоимость ГСМ, что отражается на цене всех покупных материалов для производства, — говорится в ответе, полученном редакцией.

При этом в ГК «Горкунов» подчеркнули, что отпускные цены в тепличных комплексах в разы ниже, озвученных в запросе редакции. Напомним, ранее редакция сообщала, что цены на огурцы в ритейле Новосибирска доходят до 600 рублей в пересчете на килограмм. При том, что цены на помидоры остаются на уровне прошлого года. В комментариях в соцсетях новосибирцы также предлагают проверить торговую наценку на огурцы в ритейле.

— Мы думаем, что резкое повышение цены связано с ажиотажным спросом в связи со снижением объёма выпуска огурца в целом по стране из-за экстремальных морозов даже в южных регионах РФ, и в ближайшее время цены снизятся, — подчеркнули в компании.

В 2026 году ГК «Горкунов» планирует увеличить площадь огуречных теплиц на 2,5 га — сейчас ведется их строительство, сдача запланирована на 4 кв 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Группу «Горкунов» уговаривают построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс.