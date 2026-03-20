Музей Новосибирска создает неформальную карту города

Проект «Знай своё место!» позволит сохранить народные топонимы и воспоминания жителей стремительно меняющегося города

Музей Новосибирска получил грант почти 6,9 млн рублей на реализацию проекта «Знай своё место! Неформальная карта Новосибирска». Это фольклорная карта, которая не совпадает с административным делением: в основе — народные топонимы («Тихий Центр», «Бан», «Нахаловка») и воспоминания жителей.

В мэрии отметили значимость инициативы для развития внутреннего туризма и сохранения культурного наследия.

— Это позволит по-новому посмотреть на знакомые районы и лучше понять город, в котором мы живём. И одновременно — еще одна возможность сделать Новосибирск более интересным и привлекательным для гостей. Важно, что к проекту смогут подключиться сами новосибирцы, — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Авторами проекта выступили краевед Константин Голодяев, куратор Мария Вирясова, ученый секретарь Евгений Антропов и пиарщик Юрий Лобанов. Последний отметил, что создание карты станет попыткой остановить время и сохранить историю районов, которые стремительно меняются.

Сотрудники музея объединят архив устных историй, проведут социологические исследования, организуют лаборатории с участием горожан и создадут цифровую карту с народными названиями районов. Также разработают уличные выставки и сувенирную продукцию. Туристско-информационный центр запланировал выпуск «народного» путеводителя в 2027 году.

Итогом проекта станут новые музейные продукты, которые помогут каждому узнать свой город с новой стороны и привлечь туристов.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
Автор фото Ростислав Нетисов
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Предыдущая статья
Дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске
Следующая статья
В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Автор: Юлия Данилова

Министерство ЖКХ Новосибирской области приступило к корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в ведомстве.

В ходе работы планируется актуализировать следующие сведения:

Читать полностью

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

В Новосибирской области сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация по пастереллезу. По данным на сегодняшний день, на протяжении 15 дней новые случаи заболевания среди животных в регионе не регистрируются, сообщили в региональном Правительстве.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, на территориях, где был выявлен пастереллез, проводится комплекс мероприятий: тестирование, введение карантина, изъятие животных, обеззараживание. Карантин снимается после получения отрицательных проб.

Читать полностью

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Автор: Оксана Мочалова

Зима 2025-2026 запомнится новосибирцам сугробами и бесконечной уборкой снега. Нагрузка на крыши и дороги в Новосибирской области в этом году серьезно возросла, и прокуратура региона проводила проверки, как управляющие компании, владельцы магазинов и местные власти справляются с последствиями снегопадов. Под особый контроль попали крыши домов, дворы и территории возле торговых точек.

Как рассказали редакции Infopro54 в прокуратуре, надзорное ведомство отреагировало на многочисленные жалобы, касающиеся бездействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и управляющих компаний. Проверяли, чистят ли снег, убирают ли наледь и следят ли за состоянием зданий.

Читать полностью

Власти Новосибирска предупредили о фейковых ИИ-видео о ликвидации скота

Автор: Артем Рязанов

В социальных сетях распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, о ликвидации скота в Новосибирской области. Об этом заявил Сергей Нешумов, глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона.

— Хотел бы обратиться с просьбой более детально смотреть информацию, проверять. Вокруг темы достаточно большая шумиха. Множатся фейки, сделанные с помощью искусственного интеллекта видео, — сказал он.

Читать полностью

Банк России анонсировал снижение тарифов ОСАГО в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Банк России представил проект указания, который предполагает корректировку территориального коэффициента (КТ) по ОСАГО для населенных пунктов Новосибирской области. Документ опубликован на официальном сайте Банка России.

Согласно проекту, для автовладельцев, зарегистрированных в Новосибирске, коэффициент может снизиться с текущих 3,12 до 2,34. Жителям Бердска показатель предлагают уменьшить с 2,48 до 1,86, Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и районных центрах области территориальный коэффициент планируется изменить с 2 до 1,5.

Читать полностью

Новосибирским судам пропишут правила выдачи исполнительных документов

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий единый срок выдачи исполнительных листов. Согласно документу, они должны выдаваться в течение пяти дней с момента поступления заявления от взыскателя.

Инициатива носит комплексный характер и распространяется на арбитражный, гражданский и административный процессы. Сейчас в законодательстве существует правовой пробел: кодексы указывают, когда лист может быть выдан (например, после вступления решения в силу), но не устанавливают, в какой срок суд обязан это сделать после обращения гражданина или компании.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку до 15%

Недвижимость Общество

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Власть

Музей Новосибирска создает неформальную карту города

Общество

Дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске

Общество

Новая методичка от Минздрава: не желающих рожать россиянок направят к психологу

Бизнес

Новосибирскую ТЭЦ-4 подключат к системе автоматического наблюдения

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Власть Общество

В территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области добавят мусора

Бизнес Экономика

ОЭЗ «Новосибирск» получила официальные границы

Власть

Правительство региона продолжает оформление выплат после изъятия скота

Бизнес Общество

Дизайнеры из Новосибирска показали коллекцию одежды на Московской неделе моды

Бизнес Право&Порядок

Рекламного оператора оштрафовали за самовольные баннеры в аэропорту Толмачёво

Общество

В Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю

Бизнес

Недостроенную школу в Бердске продают за 299 миллионов рублей

Бизнес Власть

Управляющие компании и магазины в Новосибирской области наказали за сугробы

Общество

В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

Бизнес Недвижимость

Рыночная неудача: продажа ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске снова сорвалась

Медицина Общество

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

