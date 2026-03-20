Музей Новосибирска создает неформальную карту города

Музей Новосибирска получил грант почти 6,9 млн рублей на реализацию проекта «Знай своё место! Неформальная карта Новосибирска». Это фольклорная карта, которая не совпадает с административным делением: в основе — народные топонимы («Тихий Центр», «Бан», «Нахаловка») и воспоминания жителей.

В мэрии отметили значимость инициативы для развития внутреннего туризма и сохранения культурного наследия.

— Это позволит по-новому посмотреть на знакомые районы и лучше понять город, в котором мы живём. И одновременно — еще одна возможность сделать Новосибирск более интересным и привлекательным для гостей. Важно, что к проекту смогут подключиться сами новосибирцы, — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Авторами проекта выступили краевед Константин Голодяев, куратор Мария Вирясова, ученый секретарь Евгений Антропов и пиарщик Юрий Лобанов. Последний отметил, что создание карты станет попыткой остановить время и сохранить историю районов, которые стремительно меняются.

Сотрудники музея объединят архив устных историй, проведут социологические исследования, организуют лаборатории с участием горожан и создадут цифровую карту с народными названиями районов. Также разработают уличные выставки и сувенирную продукцию. Туристско-информационный центр запланировал выпуск «народного» путеводителя в 2027 году.

Итогом проекта станут новые музейные продукты, которые помогут каждому узнать свой город с новой стороны и привлечь туристов.