Студенты НГТУ получили улучшенный интернет

В районе станции метро «Студенческая» цифровая экосистема МТС провела модернизацию телекоммуникационного оборудования. Улучшения коснулись улиц Блюхера и Геодезической. Теперь значительно большее число абонентов могут одновременно использовать сеть без потери стабильности соединения.

В непосредственной близости от бизнес-центра «Геос» и ТЦ «Амстердам», где проводились работы, находится множество объектов инфраструктуры: кафе, рестораны, медицинские учреждения, спортивный клуб, салоны красоты и магазины. Эти места пользуются большим спросом у жителей близлежащих домов и примерно 10 тысяч студентов Новосибирского государственного технического университета.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что с началом учебного года после каникул нагрузка на сеть в этих районах, безусловно, возрастает, особенно в холодное время года, когда учащиеся чаще находятся в университете и общежитиях.

По его словам, надежная ИТ-инфраструктура необходима не только студентам, но и местному бизнесу, для работы систем видеонаблюдения, безопасности, кассовых аппаратов, планшетов, используемых магазинами для управления запасами и проведения платежей.