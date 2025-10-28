Миллион новосибирцев вакцинировались от гриппа

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Новосибирской области, к концу прошлой недели более миллиона (1 054 046) жителей региона получили защиту от опасного заболевания, чреватого серьезными осложнениями, посредством вакцинации. В частности, прививки сделали 705 332 взрослых и 348 714 несовершеннолетних граждан.

В Новосибирскую область поступило свыше 1,5 млн доз противогриппозных вакцин. Для иммунизации взрослого населения доступны препараты «Совигрипп» и «Флю-М», а для детей и беременных женщин – «Ультрикс Квадри».

На грядущий эпидемиологический сезон 2025-2026 годов ВОЗ рекомендует применять трех- и четырехвалентные вакцины, включающие в себя штаммы вирусов гриппа: A(H1N1)pdm09 (подобный A/Виктория/4897/2022), A(H3N2) (подобный A/Хорватия/10136RV/2023), B/Австрия/1359417/2021 (линия B/Виктория), и B/Пхукет /3073/2013 (линия B/Ямагата) – последний только в четырехвалентных вакцинах.

По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяны Ивлевой, штаммы H1N1 и H3N2 известны как свиной и гонконгский грипп соответственно. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует изменение штамма гонконгского гриппа в Северном полушарии, включая Россию. Отмечается, что данный штамм вируса ранее не был зарегистрирован на территории страны.

В 2025 году планируется охватить вакцинацией от гриппа не менее 60% населения Новосибирской области, что составляет 1 миллион 677 тысяч человек. Процедура вакцинации проводится в поликлиниках по месту жительства, образовательных учреждениях (детских садах и школах), а также мобильными бригадами медиков в различных организациях.