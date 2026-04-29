Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области

Весеннее половодье продолжает влиять на транспортную ситуацию в регионе. В связи с активным таянием снега и повышением уровня воды в реках, в четырех районах Новосибирской области временно приостановлено движение по некоторым дорогам.

По информации диспетчерской службы ТУАД, в Чулымском районе продолжаются работы по ликвидации трех случаев подтопления; в Доволенском, Купинском и Болотнинском районах ситуация стабилизировалась.

Речь идет об участках:

Н-0226 (7 км а/д «Н-0207» — Новоключи, км 2+100 в Купинском районе);

К-36 (Чулым — Ужаниха — Базово, км 75+000 в Чулымском районе);

Н-0618 («Ярки — Хромовский — Кротово», км 16+200 — 16+500 в Доволенском районе);

Н-3218 (91 км а/д «К-30» — Волковский, км 8+100 в Чулымском районе);

К-30 (103 км а/д «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым, км 93+000 —96+000 в Чулымском районе); Н-0404 (100 км а/д «Р-255» — Сибиряк, км 9+000 в Болотнинском районе).

Все виды транспорта остановлены.

Движение закрыто до получения дополнительных указаний и ликвидации последствий наводнения.

Напомним, с 24 апреля на участке трассы «К-17р» от Петровского до Большеникольского и Чулыма (границы района) временно ограничено движение.

Ограничение введено из-за талых вод, которые создали серьезные заторы за поселком Залесным. На участке с 93 по 96 километр обнаружено более шести переливов через дорогу. В результате сейчас невозможно проехать между Чулымом и Ордынкой.

