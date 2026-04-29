Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Подтопления зафиксированы в Чулымском, Доволенском, Купинском и Болотнинском районах

Весеннее половодье продолжает влиять на транспортную ситуацию в регионе. В связи с активным таянием снега и повышением уровня воды в реках, в четырех районах Новосибирской области временно приостановлено движение по некоторым дорогам.

По информации диспетчерской службы ТУАД, в Чулымском районе продолжаются работы по ликвидации трех случаев подтопления; в Доволенском, Купинском и Болотнинском районах ситуация стабилизировалась.

Речь идет об участках:

  • Н-0226 (7 км а/д «Н-0207» — Новоключи, км 2+100 в Купинском районе);
  • К-36 (Чулым — Ужаниха — Базово, км 75+000 в Чулымском районе);
  • Н-0618 («Ярки — Хромовский — Кротово», км 16+200 — 16+500 в Доволенском районе);
  • Н-3218 (91 км а/д «К-30» — Волковский, км 8+100 в Чулымском районе);
    К-30 (103 км а/д «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым, км 93+000 —96+000 в Чулымском районе);
  • Н-0404 (100 км а/д «Р-255» — Сибиряк, км 9+000 в Болотнинском районе).

Все виды транспорта остановлены.

Движение закрыто до получения дополнительных указаний и ликвидации последствий наводнения.

Напомним, с 24 апреля на участке трассы «К-17р» от Петровского до Большеникольского и Чулыма (границы района) временно ограничено движение.

Ограничение введено из-за талых вод, которые создали серьезные заторы за поселком Залесным. На участке с 93 по 96 километр обнаружено более шести переливов через дорогу. В результате сейчас невозможно проехать между Чулымом и Ордынкой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за паводка.

Источник фото: ТУАД Новосибирской области

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Автор: Оксана Мочалова

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Автор: Артем Рязанов

В 2027 году размеры пенсий для россиян будут изменяться в зависимости от их категории, сообщил Алексей Говырин, депутат Государственной Думы.

Страховые пенсии будут увеличены дважды: в первый раз — с 1 февраля, с учетом уровня инфляции, и второй раз — с 1 апреля, с учетом доходов Социального фонда и роста заработных плат. Социальные пенсии будут увеличены только один раз — 1 апреля, в соответствии с законом № 166-ФЗ.

Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

Автор: Артем Рязанов

В областном центре ветеринарно-санитарного обеспечения сообщили о гибели начальника отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий Управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Тура.

— Можем подтвердить только факт смерти, — сообщил Интерфакс, со ссылкой на источник в центре.

Инвестиции в облака и ЦОДы меняют бизнес

Новосибирский бизнес демонстрирует явное стремление к цифровой трансформации, активно инвестируя как в облачные технологии, так и в развитие собственных IT-ресурсов. По объему вложений в облачные сервисы в 2025 году новосибирские компании опередили весь сибирский и дальневосточный регионы. Представители бизнеса осознают важность надежной инфраструктуры для обеспечения эффективности и безопасности операций. Создание собственного дата-центра (ЦОД) гарантирует полный контроль над корпоративными данными и повышает производительность, что в перспективе ведет к значительной экономии. Об этом сообщил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Заметный рост рынка модульных ЦОД (МЦОД) подтверждает общую рыночную динамику. Отечественный рынок дата-центров переориентируется на модульные решения, что обусловлено растущим спросом на облачные сервисы и технологии искусственного интеллекта, нехваткой стандартных серверных стоек и необходимостью быстрого развертывания IT-инфраструктуры.

Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Автор: Артем Рязанов

Парламент Санкт-Петербурга направил в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Документ обяжет владельцев маркировать своих питомцев.

Правительство подготовит перечень видов животных, которые подлежат обязательной регистрации. В автоматизированную базу данных попадут сведения о самом животном и его хозяине. Цель проекта — объединить разрозненные региональные списки в одну федеральную систему.

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

