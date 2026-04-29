Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

В Новосибирске стартовал новый этап строительства дороги на улице Титова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Речь идёт об участке протяжённостью почти 800 метров, который соединит улицы Порт-Артурскую и Дукача в Ленинском районе.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж ливневой канализации и проводит противодеформационные мероприятия. В ближайших планах — устройство земляного полотна, щебёночного основания и обочин. Полная сдача объекта по текущему контракту запланирована на 2027 год.

До этого на объекте закончили все подготовительные работы. Строители защитили электросети и водопровод, чтобы обеспечить безопасность коммуникаций на время строительства и последующей эксплуатации дороги.

— Новая дорога позволит жителям быстрее добираться до городских магистралей, обеспечив удобный выезд из отдалённых кварталов Ленинского района, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Проект реализуется под контролем департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.