Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Город

Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

Дата:

Сдача объекта намечена на 2027 год

В Новосибирске стартовал новый этап строительства дороги на улице Титова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Речь идёт об участке протяжённостью почти 800 метров, который соединит улицы Порт-Артурскую и Дукача в Ленинском районе.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж ливневой канализации и проводит противодеформационные мероприятия. В ближайших планах — устройство земляного полотна, щебёночного основания и обочин. Полная сдача объекта по текущему контракту запланирована на 2027 год.

До этого на объекте закончили все подготовительные работы. Строители защитили электросети и водопровод, чтобы обеспечить безопасность коммуникаций на время строительства и последующей эксплуатации дороги.

— Новая дорога позволит жителям быстрее добираться до городских магистралей, обеспечив удобный выезд из отдалённых кварталов Ленинского района, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Проект реализуется под контролем департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть

825
0
0
Предыдущая статья
Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области
Следующая статья
Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Автор: Оксана Мочалова

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Читать полностью

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

Читать полностью

Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

Автор: Оксана Мочалова

Минприроды России меняет правила формирования региональных перечней объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. Проект приказа, размещённый на федеральном портале проектов нормативных актов, вводит механизм «временного перечня». Он позволяет легализовать работу переполненных и не внесённых в реестр полигонов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 мая 2026 года. Параллельно, с 22 по 29 апреля, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Для Новосибирской области, где, по данным региональных властей, 85% существующих полигонов переполнены, а строительство новых объектов по концессии тормозится протестами жителей, этот приказ становится вынужденной, но необходимой мерой.

Читать полностью

Новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно

Автор: Юлия Данилова

В законодательство России предлагают ввести новый правовой механизм — договор жизненного цикла многоквартирных домов. Эта тема обсуждалась на круглом столе в Государственной Думе под председательством главы комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

Руководитель секции «Управление жилищным фондом» экспертного совета комитета, один из соавторов инициативы Петр Мурмуридис отметил, что сегодня единая инфраструктура и сложное инженерное оборудование, заложенные при строительстве, уже через 5–10 лет приходят в упадок из-за того, что каждый дом выбирает свою управляющую компанию, а текущие ремонты проводятся по принципу «латания дыр». Ключевой задачей новации, по мнению разработчиков, будет непрерывное управление объектом на всех этапах: от проектирования и строительства до эксплуатации, капитального ремонта и, при необходимости, сноса.

Читать полностью

Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска обратилась в полицию для поиска вандалов, которые в середине апреля разгромили Калининский сквер. Заявление принято к рассмотрению. Об этом сообщил заместитель начальника департамента культуры Алексей Нефедов.

— У нас зафиксированы факты повреждения сцены, лавочек, фонарей. Сейчас идет работа по их восстановлению. Постараемся до 1 мая все сделать. Правоохранительные органы, надеюсь, в этой ситуации разберутся, найдут виновных, — добавил он.

Читать полностью

Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить

Автор: Юлия Данилова

Рособрнадзор хочет адаптировать домашнюю работу так, чтобы нейросети не обесценивали учебный процесс. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе.

— Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала, — заявил чиновник.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Общество

Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Общество

Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

Бизнес Технологии

Инвестиции в облака и ЦОДы меняют бизнес

Общество

Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Власть Общество

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

Общество

Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Власть Город

Бизнес Общество

Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Культура

Филармония Победы: Новосибирск посвящает май памяти героев

Бизнес Недвижимость

Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

Промышленность

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Бизнес Власть

Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

Бизнес

T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Общество

Как в 2026 году узнать, где воевал, где погиб родственник в ВОВ: базы данных и инструкции экспертов

Общество

В Новосибирске к полету 9 мая готовят советские самолеты МиГ-3 и Ил-2

Общество

НГМУ в 2026 году возобновит подготовку врачей для службы скорой помощи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности