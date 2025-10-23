Единство в многообразии культур и религий обсуждают на Всероссийской конференции

Андрей Травников, глава региона, принял участие в церемонии открытия общероссийской научно-практической конференции, посвященной теме «Государство, Общество и Церковь: единство в многообразии».

Форум начал свою работу 23 октября в Правительстве Новосибирской области.

В своей приветственной речи к организаторам и участникам конференции Андрей Травников подчеркнул важность проведения этого мероприятия и актуальность обсуждаемых вопросов. По его словам, Сибирь, исторически, стала домом для множества этносов, религий и народностей. Поэтому крайне важно сохранить это сибирское единство, которое помогало преодолевать природные трудности, климатические условия и многие вызовы, стоявшие перед страной. Важно, что в дискуссии участвуют представители государства, общества и церкви – такое объединение позволяет укреплять единство и бороться с негативными тенденциями и угрозами.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим акцентировал внимание на значимости межконфессионального диалога и его конструктивном характере, который отличает регион. Он выразил благодарность главам религиозных конфессий за их взаимодействие и поддержку общества, а также организаторам конференции – министерству региональной политики и Сибирскому институту управления.

С приветственными словами к участникам конференции также обратились федеральный инспектор по Новосибирской области Илья Чернышев, директор Сибирского института управления Андрей Осипов, представители мусульманского, иудейского, буддийского и старообрядческого духовенства, а также Армянской Апостольской Церкви.

Конференция «Государство, Общество и Церковь: единство в многообразии» проходит в Новосибирске 23 и 24 октября при поддержке министерства региональной политики и Сибирского института управления.

Форум объединил представителей власти, научного сообщества, религиозных и национальных организаций, а также студентов.

В программе – панельные дискуссии, сессии и круглые столы по темам, касающимся национальной политики, противодействия экстремизму и единства культур и религий.

В конференции принимают участие представители различных регионов Сибири и Кыргызской Республики.

Второй день конференции пройдет в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС, ул. Нижегородская, 6.