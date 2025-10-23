В новосибирском турклубе сказали, сколько дней продержится заблудившийся в лесу

В октябре текущего года в России зарегистрированы случаи пропажи туристов в лесной и горной зоне. В Красноярском крае 28 сентября из турпохода не вернулась семья Усольцевых. В течение десяти дней продолжались масштабные активные поиски, люди не были найдены. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК. 18 октября в горах Башкирии пропала туристка Полина Захарова. Она в какой-то момент отделилась от группы. Ее искали более двух суток и 21 октября нашли живой. Сейчас она находится в больнице. Сообщается, что у нее обморожение ног и переутомление.

В Новосибирском клубе туристов прокомментировали ситуацию с заблудившимися в лесу, оценив ресурсы человеческого организма и факторы, от которых зависит выживание. Руководитель клуба Дмитрий Пацай подчеркнул, что срок автономного существования в дикой природе — величина переменная, сильно зависящая от подготовки, психологического состояния и внешних условий.

— Сколько человек может прожить в лесу, дожидаясь помощи? В книгах выживанию написано: без воды – 10 дней, без пищи – 40. Однако здесь очень важен психологический момент, и он, мне кажется, имеет большое значение. Бывает, человек теряет самообладание, начинает бояться животных, вообще в принципе один в лесу, его охватывает страх. Он начинает делать глупости и загоняет себя в еще большие проблемы. Если же человек подготовлен, в том числе психологически, то это совсем другая ситуация. Я, например, с детства занимался в школ выживания. Мы постоянно выживали в тайге по 7-8 дней, делали одиночные выходы. Опытный, подготовленный турист, сможет продержаться в тайге максимально долго. Он знает, как экономить ресурсы: питание, воду, силы, как использовать одежду. Конечно, многое зависит от обстоятельств: травмирован человек или нет, какое время года – зима, весна, осень. Если умеешь собирать ягоды, рыбачить, добывать пропитание из растительности, то шансы резко возрастают. Надо просто уметь это использовать, и тогда процент выживаемости значительно выше, — рассказал Infopro54 руководитель Новосибирского клуба туристов Дмитрий Пацай.

Эксперты объясняют, что в случае, когда турист или группа потерялась или что-то еще случилось, важным вопросом становится тактики действия: активной, пассивной или комбинированной. Активная — это попытка самостоятельно выйти к людям. Пассивная — остаться на месте и ждать помощи, что зачастую безопаснее. Комбинированная — когда часть группы уходит за помощью, а часть остается.

Отвечая на вопрос о рисках, Дмитрий Пацай сравнил опасность потери ориентации, ухудшения погоды и встречи с хищниками. По его мнению, главный навык — это умение вернуться в точку, где ты еще понимал свое местонахождение.

— Самое главное — ты должен всегда понимать, как тебе вернуться назад. Ладно, ты не можешь дойти до нужного места, но ты, по крайней мере, знаешь, как вернуться. Это очень важно — уметь вернуться. А когда ты потерял свою точку стояния и пошел дальше, ищешь что-то неизведанное, новые дороги, и при этом теряешь ниточку возвращения, вот тогда начинается печальная ситуация. Надо уметь пользоваться навигаторами, картами, компасами. Что касается непогоды — это опять же вопрос опыта и подготовки. Нужно заранее учитывать этот риск: продумать одежду, иметь запасные варианты эвакуации с маршрута, понимать, как быстро можно вернуться к цивилизации. О встрече с животными тоже надо думать, особенно на этапе подготовки: нужно изучить район, понять вероятность встречи, иметь при себе средства отпугивания. Но в целом, если группа большая, шумит, животные обычно обходят ее стороной, — говорит эксперт.

Одиночные походы считаются самыми рискованными. Если турист идет в поход один, и с ним что-то происходит, то никто не сможет оказать помощью или вызвать помощь. В групповых походах, особенно семейных, есть риск неправильно рассчитать силы участников.

— Семейный туризм это, безусловно, очень хорошо. Но маршрут всегда должен строиться с учетом самого слабого участника в группу. Маршрут должен быть ему по силам. Сложнее — нельзя, даже если в группе есть сильные, крепкие, опытные люди, — говорит Дмитрий Пацай.

Ключевым моментом эксперты считают теоретическую и практическую подготовку к походам. Ее рекомендуют проходить всем, кто собирается идти в условия дикой природы. Выход в лес, или подъем в горы всегда сопряжен с рисками, даже если маршрут считается несложным.

— Я бы рекомендовал всем, кто планирует даже небольшие путешествия, готовиться через турклубы. В любом городе они, как правило, есть. Приходите туда на тренировки, на занятия. В рамках турклубов проходит подготовка, есть школа начального и базового уровня. Сначала получаешь теоретические знания и отдельные практические элементы, потом их закрепляешь. Все маршруты и препятствия в лесу имеют свою категорию сложности. Если у тебя нет опыта, не надо туда лезть. Сначала нужно сходить в более простые походы, а потом уже браться за сложные. Эта постепенность существует в спортивном туризме, и именно такой путь верный, — объясняет Дмитрий Пацай.

Ежегодно в России в лесах и горах теряются тысячи людей. Точной единой официальной статистики по всем случаям не ведется, так как поисками занимаются разные структуры — МЧС, полиция, волонтерские организации. Однако по данным добровольческих поисково-спасательных отрядов, только за один год в лесах России пропадает более 10 000 человек. Подавляющее большинство из них — примерно 95% — находятся живыми в первые несколько суток.

Основная группа риска — грибники и туристы, часто пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности и теряют тропу. Сезонность ярко выражена: пик обращений приходится на лето и осень, период сбора грибов и ягод. В горной местности, особенно на популярных туристических маршрутах Кавказа, Алтая и Саян, также регулярно происходят инциденты, связанные с потерей ориентации, усугубляющиеся сложным рельефом и быстро меняющимися погодными условиями.

Главными причинами, помимо потери направления движения, становятся недостаточная подготовка, недооценка сложности маршрута, отсутствие карты, компаса и заряда на телефоне, а также плохая экипировка. Статистика показывает, что риск трагического исхода резко возрастает, если человек не был найден в первые 72 часа.

