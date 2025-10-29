Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области

В преддверии Дня народного единства губернатор Новосибирской области Андрей Травников организовал встречу с лидерами различных религиозных общин региона.

Глава области выразил признательность собравшимся за их вклад в поддержание гармоничных межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Новосибирской области, основанных на приверженности традиционным ценностям.

Андрей Травников подчеркнул, что история вновь преподала России важный урок, подтвержденный опытом других стран: опасность внутреннего раскола, утраты целостности и идентичности, следования чуждым идеалам. Этот урок ценен, поскольку страна вернулась на собственный путь, что отражает не только политику государства, но и общественный запрос. По его словам, видно, с каким энтузиазмом народ поддерживает провозглашение традиционных ценностей, закрепленное указом Президента, и как сплотился вокруг главы государства и армии в ходе специальной военной операции.

Губернатор также отметил значимость инициатив религиозных организаций Новосибирской области в сфере социальной поддержки, развития волонтерства и патриотического воспитания молодежи.

Он высоко оценил помощь и поддержку, оказываемую религиозными общинами участникам СВО и их семьям.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подчеркнул непреходящую важность единства и сплочения вокруг духовно-нравственных традиций России представителей разных народов.

На встрече присутствовали представители различных конфессий, включая муфтия регионального централизованного Духовного управления мусульман Новосибирска и Новосибирской области Абдульхамида Шакирзянова, главного раввина Новосибирска и Новосибирской области Заклоса Залмана, председателя местной религиозной организации буддистов «РИНЧИН» Новосибирска Бато Базарова, председателя местной религиозной организации «Православная строобрядческая община» во имя Рождества Богородицы Новосибирска, иерея Сергия Рожкова, ординария Преображенской епархии Римскокатолической Церкви, епископа Иосифа Верта, настоятеля Армянской Апостольской Церкви св. Богородицы, иерея Григора Бекназаряна, старшего пресвитера Объединения церквей евангельских христиан – баптистов Новосибирской области Виктора Бака, исполнительного секретаря, руководителя отдела внешних связей Централизованной религиозной организации Восточно-Российской Союзной миссии Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Николая Гребенюка.