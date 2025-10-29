Рекламодателям

Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области

  • 29/10/2025, 18:25
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
Сохранение традиционных российских ценностей, развитие благотворительности, поддержку земляков, участвующих в СВО, обсудили в Правительстве региона

В преддверии Дня народного единства губернатор Новосибирской области Андрей Травников организовал встречу с лидерами различных религиозных общин региона.

Глава области выразил признательность собравшимся за их вклад в поддержание гармоничных межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Новосибирской области, основанных на приверженности традиционным ценностям.

Андрей Травников подчеркнул, что история вновь преподала России важный урок, подтвержденный опытом других стран: опасность внутреннего раскола, утраты целостности и идентичности, следования чуждым идеалам. Этот урок ценен, поскольку страна вернулась на собственный путь, что отражает не только политику государства, но и общественный запрос. По его словам, видно, с каким энтузиазмом народ поддерживает провозглашение традиционных ценностей, закрепленное указом Президента, и как сплотился вокруг главы государства и армии в ходе специальной военной операции.

Губернатор также отметил значимость инициатив религиозных организаций Новосибирской области в сфере социальной поддержки, развития волонтерства и патриотического воспитания молодежи.

Он высоко оценил помощь и поддержку, оказываемую религиозными общинами участникам СВО и их семьям.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим подчеркнул непреходящую важность единства и сплочения вокруг духовно-нравственных традиций России представителей разных народов.

На встрече присутствовали представители различных конфессий, включая муфтия регионального централизованного Духовного управления мусульман Новосибирска и Новосибирской области Абдульхамида Шакирзянова, главного раввина Новосибирска и Новосибирской области Заклоса Залмана, председателя местной религиозной организации буддистов «РИНЧИН» Новосибирска Бато Базарова, председателя местной религиозной организации «Православная строобрядческая община» во имя Рождества Богородицы Новосибирска, иерея Сергия Рожкова, ординария Преображенской епархии Римскокатолической Церкви, епископа Иосифа Верта, настоятеля Армянской Апостольской Церкви св. Богородицы, иерея Григора Бекназаряна, старшего пресвитера Объединения церквей евангельских христиан – баптистов Новосибирской области Виктора Бака, исполнительного секретаря, руководителя отдела внешних связей Централизованной религиозной организации Восточно-Российской Союзной миссии Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Николая Гребенюка.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

1 361

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский театр показал пьесу о сити-одиночестве досетевой эры
29/10/25 19:00
Город Культура Общество
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
29/10/25 18:25
Власть
Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах
29/10/25 18:00
Бизнес
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
29/10/25 17:45
Власть
Юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров
29/10/25 17:30
Общество
Хозяйку скалодрома «Каскад» осудили за гибель жителя Новосибирска
29/10/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
Увеличить компенсацию расходов родителей за детский сад предлагают в Госдуме
29/10/25 16:45
Общество
Герои НовоСибири изучили процессы цифровой трансформации НСО
29/10/25 16:35
Власть
Сибиряки сокращают использование наличных, предпочитая удобство и скорость
29/10/25 16:10
Финансы
Автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП
29/10/25 16:00
Право&Порядок Страхование Транспорт
Ресторан новосибирской сети выходит на Сахалин
29/10/25 15:30
Бизнес
Новосибирск Экспоцентр примет «Сибирскую аграрную неделю»
29/10/25 15:25
Агропром
Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент
29/10/25 15:00
Бизнес
Топ-менеджера новосибирского оборонного предприятия подозревают в подкупе
29/10/25 14:30
Бизнес Право&Порядок
Как «Брусника» создает точки притяжения в городских пространствах Новосибирска
29/10/25 14:25
Бизнес Недвижимость
«Бизнесу уже все равно на ставку ЦБ»: новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов
29/10/25 14:00
Бизнес Власть Финансы
Суд ужесточил наказание застройщику ЖК «Новомарусино»
29/10/25 13:30
Бизнес Общество
«Они хотят убивать»: в Новосибирске сотни человек вышли на митинг против закона о бездомных животных
29/10/25 13:00
Общество
«Черные лесорубы» вырубили в Новосибирской области более 500 деревьев
29/10/25 12:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В Первомайском сквере Новосибирска установят световой фонтан
29/10/25 12:00
Город Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять