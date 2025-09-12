Новосибирская лаборатория выявила вредителя в партии нектаринов

На этой неделе в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели проверку свежих нектаринов из партии весом 21,2 тонны. Фрукты привезли в регион из Республики Узбекистан.

Эксперты обнаружили опасный карантинный объект – восточную плодожорку (Grapholita molesta Busck). Этот вредитель атакует косточковые и семечковые культуры, нанося серьезный ущерб садоводству.

— Полученные сведения переданы в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования, говорится в сообщении организации, — говорится в сообщении организации.

Лаборатория подтвердила эффективность фитосанитарного контроля. Это еще раз показало, что важно постоянно проверять импортируемую продукцию. Такой мониторинг помогает защитить агропромышленный комплекс страны.

Напомним, в июле на встрече с предпринимателями региона в рамках инвестиционных дней в Сибири генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирске Аслам Акбаров сообщал, что у узбекского бизнеса есть интерес по созданию теплиц в Новосибирской области для выращивания овощей и фруктов. Если новосибирских предпринимателей привлекут такие проекты, то Узбекистан готов привлечь в регион людей, которые занимаются этим бизнесом долгие годы, для создания совместных компаний.

