Университетские кампусы как центр притяжения инвестиций

Согласно исследованию «ВТБ Инфраструктурный холдинг», подготовленному к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), каждый рубль, направленный на возведение университетских городков в России, способен генерировать около рубля дополнительных капиталовложений в связанные проекты. Социально-экономический эффект от таких инвестиций заметно увеличивается при условии комплексного развития территории и строительства объектов «с нуля».

В рамках программы создания университетских кампусов мирового уровня в российских регионах до 2036 года запланировано реализовать 40 проектов. В ближайшие шесть лет планируется ввести в строй 25 кампусов с суммарным объемом финансирования более 734 млрд рублей. Наибольшие инвестиции прогнозируются в Приволжском (158 млрд руб.), Дальневосточном (148 млрд руб.) и Центральном федеральных округах (133 млрд руб.), где планируется возвести 15 новых кампусов.

Возведение кампусов не только способствует развитию образования, но и укрепляет научный и кадровый потенциал регионов. Аналитики отмечают, что максимальный эффект достигается, когда компании активно участвуют в формировании концепции и функционировании кампуса, что позволяет ему стать поставщиком востребованных специалистов и инноваций.

По словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, общий объем дополнительных инвестиций в регионах, где появятся кампусы, может составить 750-800 млрд рублей при реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости и инфраструктуре в течение десяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Развитие научно-исследовательского потенциала кампусов может увеличить приток инвестиций до 1,4-1,6 трлн рублей, а взаимодействие с промышленной инфраструктурой – до 2,2-2,25 трлн рублей.

Эти проекты не только повысят привлекательность российского высшего образования, но и усилят его научно-исследовательские возможности, что будет способствовать технологическому прогрессу страны и улучшению уровня жизни населения. Кампусы стимулируют появление новых объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также особых экономических зон и технопарков.

В настоящее время в России реализуется 11 проектов строительства кампусов мирового уровня. Четыре инициативы – в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске – уже частично введены в эксплуатацию. В 2024 году было завершено строительство первого кампуса для МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве.

Кроме того, реализуется проект Межуниверситетского кампуса в Челябинске, который планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. Этот кампус станет первым межвузовским проектом такого рода в России и объединит семь вузов региона. Общая площадь составит 123 тыс. кв. метров и будет включать жилье для студентов и преподавателей, учебно-научный комплекс и административно-деловой центр.