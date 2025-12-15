Рекламодателям

Эксперт из Новосибирска рассказала, способен ли ИИ заменить косметолога

  • 15/12/2025, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Эксперт из Новосибирска рассказала, способен ли ИИ заменить косметолога
Разработчики научили нейросеть следить за кожей

Искусственный интеллект продолжает развиваться. Нейросети анализируют селфи, выявляя морщины, пигментацию и сухость кожи. Однако их возможности ограничены: они могут только поверхностно оценивать внешний вид.

Социальные сети активно используют ИИ для улучшения или коррекции контента. Например, в TikTok можно увидеть, как лицо будет выглядеть через годы. Это возможно благодаря анализу мимики и возрастных изменений.

Новосибирский косметолог Тамара Чешенко обратила внимание на то, что сегодня бьюти-индустрия предлагает множество «умных» устройств для ухода за внешностью. Появились новые профессиональные технологии, которые могут «сканировать» различные параметры человека. Например, недавно стало доступно «умное» зеркало со встроенным бьюти-ассистентом. Оно помогает корректировать ежедневные процедуры и оценивает условия окружающей среды, которые могут влиять на красоту.

Однако, по словам эксперта, такие устройства не способны глубоко анализировать состояние кожи.

— Диагностика может оказаться неверной, и это будет зависеть от различных факторов. К примеру, от освещения и ракурсов. Из-за этого искусственный интеллект вполне может посчитать человека уставшим, — объяснила косметолог изданию Горсайт.

Нейросеть не может подобрать уход за кожей по фотографии. Специалист утверждает, что искусственный интеллект не способен учесть все нюансы. Человек, обращаясь к ИИ, может не заметить свои проблемы с сосудами или пигментацией.

— Косметологи постоянно развиваются и учатся. Лучше посетить специалиста, ведь какие-либо инъекции может сделать только он. Также, насколько я знаю, у нейросетей бывают галлюцинации. Если у неё нет ответа на вопрос, то она может просто его выдумать, — подчеркнула эксперт.

Споры о том, может ли искусственный интеллект заменить людей, идут уже давно. Тамара Чешенко уверена: нейросети могут быть лишь дополнительным инструментом в работе. К ним нужно относиться с осторожностью, ведь ИИ не может заменить терапевта или опытного специалиста. Это умная машина, которая может помочь, например, выбрать увлажняющий крем для сухой кожи, но не заменит настоящего профессионала.

Напомним, весной 2025 года появилась информация о том, что бьюти-гаджеты вытесняют с рынка косметологов.

Ранее редакция сообщала о том, что у половины новосибирцев диагноз, поставленный врачом и ИИ, не совпали.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : косметология искусственный интеллект


