Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в декабре

В конце недели, 19 декабря, состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Ольга Ковтун, глава кафедры экономической теории НГУЭУ, предполагает, что Центральный банк снизит ключевую ставку рефинансирования на 1,5–2%. Это решение должно помочь снизить напряженность среди предпринимателей, вызванную обсуждениями налоговых реформ, которые могут серьезно усложнить жизнь малого и среднего бизнеса в России.

— Традиционно при снижении ставки коммерческие кредиты на развитие бизнеса становятся более доступными, и такое решение как раз до вступления в силу налоговых изменений может рассматриваться как определенный шаг навстречу малому бизнесу. Снижение процентной ставки может оживить рынок недвижимости, поскольку сейчас слишком высокие рыночные ставки по ипотечному кредиту (в среднем 17–18% на новостройки и свыше 20% на вторичном рынке) закрывают эту возможность для всех потенциальных покупателей, которые не имеют отношения к льготным программам (семейная, ИТ, дальневосточная ипотека), — рассказал эксперт редакции Infopro54.

При этом она подчеркивает, что решение об изменении процентной ставки и ожидаемые последствия для экономических агентов будет иметь определенный временной лаг (от 6 месяцев).

Напомним, в конце октября Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 17% до 16,5% годовых. Эксперты и предприниматели в комментариях отмечали, что надеялись на более серьезный пересмотр. Однако представители регулятора заявили, что намерены продолжать поддерживать жесткие денежно-кредитные условия.

— Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню к 2026 году. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку 13–15% годовых в 2026-м и длительный период жесткой денежно-кредитной политики политики, — отмечалось в комментарии ЦБ.

Стоит подчеркнуть, что в октябре 2025 года в Новосибирской области цены выросли на 0,72% по сравнению с сентябрем. Годовая инфляция в регионе замедляется четвертый месяц подряд и составила 8,41%, что выше общероссийского показателя (7,71%).

Годовая инфляция в России продолжает снижаться и в октябре опустилась до 7,71%. Однако цены все еще растут достаточно быстро. Для их замедления Банк России планирует сохранять высокие процентные ставки в течение длительного времени. Это повлияет на темпы кредитования и сбережения в экономике. В 2026 году инфляция должна снизиться до 4–5%, а затем стабилизироваться на уровне 4%.

