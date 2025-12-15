ИИ вместо творчества: проекты новосибирских студентов оценили эксперты рынка HoReCa

С перспективой на будущее

Третий год подряд защита проектов по дисциплине «Управление брендингом» студентов факультета бизнеса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) проходила перед экспертами новосибирского рынка HoReCa, которые не только выставляли баллы каждой команде, но и напутствовали будущих участников рынка гостеприимства. Над проектами студенты со своими кураторами работали на протяжении всего первого семестра.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области Центра «Мой бизнес» Ольга Ершова отметила, мероприятие уникально, так как на этой площадке студенты могут рассказать о своих проектах непосредственно представителям бизнеса, ведущим его от нуля до сегодняшнего времени.

— Ребятам важно не только получить знания, но и презентовать их экспертам, а также ответить на их вопросы. Еще — это дальнейшие перспективы. Так, бывшая участница этого проекта сегодня работает в центре «Мой бизнес». По примеру прошлых лет могу сказать, что победителем станет тот, кто эмоционально заряжен. Команда, у которой, конечно, пока нет экспертных знаний, но зато есть огромное желание что-то делать, — сказала директор Центра.

Взрыв креатива

После приветственных слов вице-председателя новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», главы комитета по маркетингу, рекламе и PR Марии Гараниной команды одна за другой стали подниматься на сцену, чтобы презентовать свои проекты. Всего их было десять.

Одни участники очень «вкусно» и красочно рассказали о кофейне «Вокруг света», посетители которой смогут ежемесячно отправляться в гастрономическое путешествие по разным странам.

Другие предложили проект современного глэмпинга, заверив, что проанализировали новосибирский рынок загородного отдыха, после чело пришли к выводу, что именно такого сервиса не достает местным жителям.

Третьи замахнулись на настоящий хостел-бутик, призванный привлечь всю культурную интеллигенцию города и предоставляющего собой коллаборацию картинной галереи местных художников и места для отдыха творческих личностей.

Четвертые сделали ставку на креативность и устроили мини-концерт, поднявшись на сцену под динамичную песню, которая сама по себе могла бы презентовать их смелый проект — элитный барбершоп «Северянин».

Большинство участников досконально описали нишу, которую займет их заведение, продумали рекламную кампанию, разработали портреты будущей аудитории и брендбук, выстроили финансовую модель и сервис вплоть да самых мелочей, включая цвет посуды и дизайн униформы сотрудников.

Обратная связь

У членов жюри были как замечания, так и советы на будущее. Большинство сошлось во мнении, что некоторые команды слишком увлеклись искусственным интеллектом, отодвинув на второй план личностное творчество.

— Сильно заметно, что студенты стали активно использовать ИИ. Многие делают это умело, чему даже мы можем у них поучиться, а некоторые просто бездумно, даже текст читая по бумажке. А вот сами идеи есть очень оригинальные. Конечно, ни все их можно реализовать здесь и сейчас. Но мир постоянно меняется и вполне вероятно, что придет время и этих проектов. Ведь предприниматель должен быть фантазером в хорошем смысле этого слова, и всегда предлагать что-то новое. Если человек не будет мечтать, то и нового ничего не будет, — заметила собственник кафе-кондитерских KOOK Екатерина Ветхова.

Искусственный разум самым негативным образом отразился на проектах, подчеркнул совладелец ресторанов «Хочу Пури» Дмитрий Васильев.

— Прошлые годы проекты были сильнее. И это вина ИИ. Я считаю, что если студент не может разработать концепцию без ИИ, то ему лучше заняться чем-то другим, — заявил предприниматель.

Эксперт курса, управляющий партнер брендингового агентства «Антвист» Анна Куропятник также констатировала, что презентации этого года наглядно демонстрируют, как искусственный интеллект вошел в нашу жизнь, став его неотъемлемой частью.

— Началась настоящая борьба между человеческим и искусственным интеллектом. И теперь наша задача ни только передать знания и научить работать, но и научить не перекладывать всю работу на нейросети, а использовать, в том числе, и свой ум, — считает Анна Куропятник.

Дизайнер, концептуалист, брендолог Валерия Кузина также признала, что ИИ стал неотъемлемой части нашей жизни, а значит его необходимо интегрировать в обучающую модель.

— В следующем учебном году мы планируем пригласить на наш поток эксперта, специализирующегося на этой дисциплине. Мы хотим научить ребят усиливать свои проекты с помощью ИИ, а не создавать полностью их с его помощью, — подчеркнула эксперт.

Если искусственный интеллект сузил коридор творческих возможностей участников проекта, то на качестве оформления отразился самым позитивным образом. На это обратила внимание Ольга Ершова.

— Уровень презентаций в этом году выше. Приятно смотреть на брендинг, все очень хорошо оформлено. В прошлом году было много вопросов именно к оформлению. Самое важное не наполнение проекта, а умение донести до публики и сделать это достойно. Не менее важно грамотно отвечать на вопросы экспертов и не боятся критики. В целом же создалось впечатление, что для каждого участника его проект — это личное, то, чего именно им не хватает в повседневной жизни. Например, спортсмен разрабатывает концепцию ресторана полезного питания, любители путешествий предлагают блюда других стран. А будет ли это экономически выгодно ребятам не важно. Со стороны бизнеса это не совсем верно, — вынесла свой заключительный вердикт Ольга Ершова.

Сооснователь траттории «Тесту место», гастробара основатель сети I Dolci Дарья Скуратова в жюри впервые, но уже готова повторить эту практику, так как некоторые проекты ее действительно вдохновили.

— Французский ресторан и проекты глэмпингов особенные. В Новосибирской области практически не представлен комфортный загородный отдых, хотя у нас очень много красивых мест. Конечно, молодые люди еще не ориентируются в цифрах, в налогах. Но мечтать всегда нужно о большем, а создавать уже реальные проекты, — говорит она.

Основатель сети «Кухня Ли» Диана Мартышкина отметила яркость проектов, но считает, что местами они были до конца не продуманы.

— Где-то не доработали концепцию, где-то не погрузились в проект. Ребятам не хватило масштабности. Они смотрели в рамках маленькой точки. Но если они будут идти дальше, развиваться, то у них есть шанс найти инвесторов, — уверена Диана Мартышкина.

От проекта к реальности

— Эксперты дали нам очень хорошие советы, которыми мы обязательно воспользуемся на этапе реализации проекта. А приступить к этому мы планируем сразу после получения диплома, — поделился Асадбек Мадмаров, презентовавший проект барбершопа «Северянин».

Интересно, что между самими студенческими командами полностью отсутствовала конкурентная составляющая. Ребята искренне переживали и по-хорошему «болели» друг за друга.

— Конечно, буду рад победе. Но не меньше меня порадует и победа других команд, — добавил Асадбек Мадмаров.

И, как показал итоговый результат голосования членов жюри, радость у будущего владельца барбершопа была двойной, как за самого себя, так и за сокурсников. Его команда заняла второе место, а третье разделили кофейня PitStop Coffee (Татьяна Гаршина, Кирилл Осипов, Михаил Тарасенко, Мария Белькова) и арт-отель Inspira (команда — Эллина Люшканова, Кирилл Суворов, Елизавета Торлопова, Мария Гольцова).

Победителем единогласно был признан проект французского ресторана Marche Poche, представленный Кристиной Борсуковской, Аленой Малышкиной и Алиной Абузяровой. Настолько тепло и искренне ребята рассказали о своем будущем «детище», что члены жюри просто не смогли остаться равнодушными. Когда они презентовали меню, в зале явственно улавливался запах свежих круассанов. Хотя их концепция гораздо шире, чем привычные представления о завтраке под Эйфелевой башней.

Очень высоко оценив проект ресторана Marche Poche, эксперты отметили, что в нашем регионе французская кухня мало востребована.

— Я уверена, что девушкам точно надо искать инвестора. Хотя французская кухня у нас приживается плохо, так как очень дорогая и очень высокая. Нужен формат попроще, чтобы больше людей могли ею воспользоваться, — с сожалением заметила Екатерина Ветхова.

Ранее редакция сообщала о том, что студенты удивили рестораторов Новосибирска зарплатами в отрасли.