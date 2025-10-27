Образовательный проект для ветеранов СВО стартовал в Новосибирской области

В Новосибирской области при поддержке министерства региональной политики дан старт пилотному проекту «От героев к наставникам!».
Двадцать ветеранов СВО из различных населенных пунктов области, включая Новосибирск, Бердск Искитим, Кольцово, Колыванский и Новосибирский районы, принимают участие в образовательной программе. Среди них – участники программ «Герои НовоСибири», «В одной команде со СВОими», «Время Героев», а также Герой России Егор Захаров.
Проект инициирован губернатором Андреем Травниковым после встречи с ветеранами СВО Сибирского федерального округа, прошедшей в рамках форума «Сибирь – территория мужества» в августе 2025 года.
Заместитель председателя Правительства Новосибирской области Роман Бурдин подчеркнул необходимость передачи опыта служения Родине подрастающему поколению. Задача проекта – обучить ветеранов СВО эффективным методам наставничества, чтобы они могли воспитывать в молодежи гражданственность, патриотизм и гордость за страну.
Образовательная программа включает изучение современных вызовов, интерактивных методов, особенностей современной школы, духовно-нравственных ценностей, искусства диалога, мотивации, цифрового сопровождения и практики просвещения.
Участники получат сертификаты, а успешно прошедшие аттестацию – удостоверения о повышении квалификации от Новосибирского военно-патриотического движения «Защитник». Методическую поддержку оказывает общество «Знание» при содействии Российской академии образования.
После завершения обучения ветераны смогут проводить просветительские мероприятия в школах и колледжах, приуроченные к Дням воинской славы и памятным датам России. Проект направлен на вовлечение ветеранов СВО в просветительскую работу и укрепление связи между поколениями.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
