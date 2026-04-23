У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

В Новосибирской области на сегодняшний день работают более 90 малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За 2025 год их количество увеличилось в 1,5 раза.

— Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента — более трети всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, — констатировали в Корпорация МСП.

Эксперты корпорации объясняют этот тренд ростом популярности здорового образа жизни и развитием туристической инфраструктуры.

— Сегодня предлагают аренду велосипедов, сапбордов и туристических судов, шезлонгов, зонтиков и прочего инвентаря. Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели — на долю ИП приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области, — уточнили в корпорации.

По количеству игроков — малых и средних предприятий в сфере проката товаров для спорта и отдыха — лидирует Москва. В столице зарегистрирован каждый десятый подобный бизнес в стране. Далее идут Краснодарский край — 8%, Московская область — 7% и Санкт-Петербург — 6%.

Напомним, последние годы в Новосибирске активно развивается сервис проката электросамокатов. В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

По итогам 2025 года, по данным аналитиков Авито Бизнес 360, по динамике роста интереса на первом месте в регионе оказались франшизы в сфере аренды (рост в три раза) и в сфере авто (в два раза). Как ранее поясняли редакции в компании, к арендному бизнесу, в частности относятся инвестиции в квартиры, апартаменты, а также аренда велосипедов, автопрокат, спецтехника и т.д.

При этом жители Новосибирска стали активнее брать на прокат еще и одежду. Эксперты объясняют этот тренд падением доходов населения.

