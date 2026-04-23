Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество Спорт

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Количество игроков на этом рынке выросло за год в 1.5 раза

В Новосибирской области на сегодняшний день работают более 90 малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха. За 2025 год их количество увеличилось в 1,5 раза.

— Молодежный бизнес является одним из драйверов сегмента — более трети всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, — констатировали в Корпорация МСП.

Эксперты корпорации объясняют этот тренд ростом популярности здорового образа жизни и развитием туристической инфраструктуры.

— Сегодня предлагают аренду велосипедов, сапбордов и туристических судов, шезлонгов, зонтиков и прочего инвентаря. Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели — на долю ИП приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области, — уточнили в корпорации.

По количеству игроков — малых и средних предприятий в сфере проката товаров для спорта и отдыха — лидирует Москва. В столице зарегистрирован каждый десятый подобный бизнес в стране. Далее идут Краснодарский край — 8%, Московская область — 7% и Санкт-Петербург — 6%.

Напомним, последние годы в Новосибирске активно развивается сервис проката электросамокатов. В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

По итогам 2025 года, по данным аналитиков Авито Бизнес 360, по динамике роста интереса на первом месте в регионе оказались франшизы в сфере аренды (рост в три раза) и в сфере авто (в два раза). Как ранее поясняли редакции в компании, к арендному бизнесу, в частности относятся инвестиции в квартиры, апартаменты,  а также аренда велосипедов, автопрокат, спецтехника и т.д.

При этом жители Новосибирска стали активнее брать на прокат еще и одежду. Эксперты объясняют этот тренд падением доходов населения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко сократилось количество фитнес-центров. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : спорт прокат отдых

609
0
0
Предыдущая статья
На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск
Следующая статья
Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Читать полностью

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

Читать полностью

Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

Автор: Артем Рязанов

В России с 23 апреля начался приём заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Видеозапись мероприятия будет доступна для просмотра 9 мая.

Заявки можно подать до 6 мая через официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Читать полностью

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова проанализировала ситуацию на топливном рынке Новосибирской области и соседних регионов Сибири:

— Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших нефтедобывающих государств в мировой экономике, вопрос стоимости продуктов нефтепереработки на внутреннем рынке всегда стоит остро и вызывает споры среди населения. Как же обстоят дела с обеспеченностью топливом и его стоимостью на данный момент в российских регионах?

Читать полностью

В Новосибирской области с начала сезона зафиксировано 82 укуса клещей

Автор: Артем Рязанов

С начала сезона в медицинские учреждения Новосибирской области поступило 82 жалобы на укусы клещей, это почти в 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда их было 904.

Случаи укусов зафиксированы в Венгеровском и Искитимском районах области, а также в Октябрьском районе Новосибирска.

Читать полностью

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Власть Отставки и назначения

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Общество

Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Бизнес Общество Спорт

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Власть

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Общество

В Новосибирской области с начала сезона зафиксировано 82 укуса клещей

Бизнес

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Власть Отставки и назначения

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Недвижимость

«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Общество

Новосибирские аграрии еще не знают, где и когда будут покупать новый скот

Власть Отставки и назначения

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Бизнес Власть Медицина

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Бизнес Власть Город

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Власть

Новосибирцев приглашают на субботники и проголосовать за объекты благоустройства

Власть Город

Движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля

Бизнес Власть Недвижимость

Кафе «Шарик» в Новосибирске пока не будут сносить

Власть Общество

Автобусные маршруты синхронизируют с расписанием электропоездов в Искитиме

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности