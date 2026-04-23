Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

В России с 23 апреля начался приём заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Видеозапись мероприятия будет доступна для просмотра 9 мая.

Заявки можно подать до 6 мая через официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

По информации с сайта, анкеты участников, которые прошли модерацию в прошлом году, будут автоматически включены в трансляцию в этом году. Шествие стартует 9 мая в 12:00 по местному времени.

Сначала онлайн-трансляцию увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, а затем она последовательно охватит все регионы России по мере смены часовых поясов.

Как принять участие в акции?

Для начала следует перейти на сайт 2026.polkrf.ru. Далее необходимо зарегистрироваться. Процесс регистрации стартует 23 апреля и завершается 6 мая. Чтобы войти в аккаунт, нужно использовать номер телефона, Сбер ID, аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» или сервис MAX. Добавить фотографию ветерана. Если изображение низкого качества, воспользоваться нейросетью Kandinsky на сайте для улучшения снимка. При отсутствии фотографии заполнить анкету, указав имя, фамилию, годы жизни и другую доступную информацию.

Пока не известно, будет ли акция «Бессмертный полк» проходить оффлайн. Есть вероятность, что из-за угрозы беспилотников в районах Центральной России могут ограничиться только онлайн-трансляцией. Будет ли акция в Новосибирской области местные власти пока также не сообщали.

Ранее редакция рассказывала о том, что тысячи новосибирцев приняли участие в акции «Бессмертный полк».