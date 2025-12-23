Рекламодателям

Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками

  • 23/12/2025, 12:50
На данный период вводится режим технологической тишины, предусматривающий приостановку всех плановых работ и переключений в сетевом комплексе

Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздникамиДо наступления одного из самых любимых праздников россиян, Нового года, осталось немногим больше недели. В то время как большинство граждан заняты приятными предпраздничными приготовлениями, все экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Энергетики начали подготовку к периоду новогодних каникул в свой профессиональный день, 22 декабря.

Компания «Россети Новосибирск», отвечающая за электроснабжение в Новосибирской области, реализовала комплекс мер для обеспечения бесперебойной работы электросетей во время праздничных дней. Усилен мониторинг состояния и функциональности энергообъектов, диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады функционируют в режиме повышенной готовности, подготовлены специализированная техника и необходимые запасы материалов и оборудования. На период новогодних каникул также вводится режим технологической тишины, предусматривающий приостановку всех плановых работ и переключений в сетевом комплексе.

В случае возникновения технологических сбоев к оперативному восстановлению энергоснабжения готовы 216 бригад: более 630 специалистов и 163 единицы специальной техники, а также 12 передвижных источников питания суммарной мощностью около 2,9 МВт для резервного обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

В преддверии длительных выходных эксперты призывают жителей Новосибирска соблюдать правила электробезопасности, а владельцам частных домов – проверить готовность своих электросетей к увеличению нагрузки из-за пикового потребления энергии.

Оперативные службы компании готовы незамедлительно реагировать на любые внештатные ситуации круглосуточно. Сообщить о случаях отключения электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по номеру 112 или обратиться в диспетчерскую службу электросетей. Энергетики работают без выходных и праздников.

Прием звонков происходит в автоматическом режиме. Абонентам нужно назвать адрес, где произошло отключение электроэнергии. Робот распознает голос абонента и предоставляет информацию о причинах сбоя и сроках восстановления.

Информацию о сбоях можно получить на сайте компании, в аварийной службе управляющей компании, ЕДДС города Новосибирска, ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области и сельской администрации.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

