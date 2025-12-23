Рекламодателям

В Новосибирске администрацию Октябрьского района оштрафовали из-за памятников

  • 23/12/2025, 13:10
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске администрацию Октябрьского района оштрафовали из-за памятников
Сейчас эти памятники пытаются продать за рубль

В Новосибирске стали известны новые подробности истории о попытке сноса двух домов‑памятников на улице Якушева. Их демонтаж был начат в марте 2024 года, но его остановили после вмешательства общественников. Делом занимались прокуратура и Следком.

Разрушение памятников продолжалось несколько дней. За это время неустановленные лица успели полностью разрушить кровлю и внутренние стены. От домов № 142 и № 144 по улице Якушева остались только внешние кирпичные стены. С момента попытки сноса зданий прошло уже более полутора лет, но публично об итогах доследственных проверок и надзорных мероприятий никто не сообщал. По чьей инициативе и по чьему указанию был начат демонтаж объектов культурного наследия, тоже неизвестно. Есть догадки общественников и местных жителей об интересах некоторых застройщиков, но они ничем не подтверждены. Казалось, что вопросы останутся без ответов. Но выяснилось, что после истории со сносом штраф заплатила администрация Октябрьского района.

— Мы об этом узнали из ответов Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Переписка с этим органом ведется постоянно, в том числе по поводу домов на улице Якушева. И вот в ответах госинспекции по этим домам говорится, что в августе 2024 года решением суда администрации Октябрьского района был назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. В ответах не указана точная формулировка того, за что именно районную администрацию оштрафовали. Но, учитывая все обстоятельства этого дела и в целом отношение к памятникам в городе, даже такой штраф можно считать результатом, — сообщила Infopro54 архитектор, член Новосибирского Союза архитекторов, руководитель отделения ВООПиК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

В распоряжении редакции есть официальные ответы Госинспекции по охране объектов культурного наследия. В одном из них говорится, что администрации Октябрьского района направлены требования по сохранению и содержанию домов № 142 и № 144 на улице Якушева. Срок исполнения производственных работ по сохранению этих объектов — 2027 год.

Ранее редакция рассказывала, что мэрия Новосибирска сейчас выставила указанные дома на продажу по условной цене в 1 рубль. Предполагается, что новый собственник должен будет восстановить объекты культурного наследия.

Фото Infopro54

788

