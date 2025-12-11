Верховный суд России отказал Джулаю в споре с мэрией Новосибирска

Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений судов нижестоящих инстанций в споре мэрии Новосибирска и бывшего депутата горсовета и основателя группы компаний «Дискус» Алексея Джулая.

— Отказать Джулаю Алексею Юрьевичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, — указано в определении суда.

В 2010 году компания арендовала у города земельный участок в 1,1 млн квадратных метров на улице Выборной, где планировала построить гоночную трассу уровня «Формулы-1». Однако вместо этого была возведена дрэг-полоса. После расторжения договора аренды в 2020 году площадка перешла в пользование муниципальному спортивному учреждению.

В апреле 2024 года ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо», соучредителем которого является Джулай, подало иск в Арбитражный суд Новосибирской области. Центр требует от городской администрации взыскать 579,7 млн рублей. Истец заявлял, что городская администрация незаконным образом получила выгоду от его вложений.

Суд установил, что арендатор не построил спортивно-технический комплекс, накопил долги по аренде и подал иск с опозданием. Из-за этого его требования отклонили. Апелляция и кассация согласились с этим решением.

Согласно открытым данным, компания «Сибирское кольцо» была признана банкротом в начале этого года. Ранее мэрия уже обращалась в суд для взыскания с неё долга по аренде земли. Временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности должника.

Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассмотрение дела директора ООО «Дискус-Строй» Алексея Джулая.