Многие факты из обращения коллектива Искитимской больницы подтвердились

Рабочая группа, созданная для изучения ситуации в Искитимской районной больнице, во главе с министром фактически приступила к своей деятельности.

— Такое количество проблем, которые выявили в Искитимской больнице, есть далеко не в каждом областном или районном медучреждении, поэтому работа начинается с Искитима. Многие факты, которые прозвучали в обращении коллектива, подтвердились. Будут приняты решения по исправлению ситуации и будут, очевидно, приняты кадровые решения, — подчеркнул губернатор.

Напомним, на минувшей неделе на сайте петиций появилось открытое обращение сотрудников Искитимской центральной больницы (ЦРБ) к губернатору Андрею Травникову по поводу низких зарплат и условий труда. Они называют ситуацию критической и говорят, что она угрожает качеству медицинской помощи. Медики также направили жалобу в областную прокуратуру.

Основные вопросы, которые задавали медики на встрече с главой облминздрава — начисление стимулирующих выплат, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов.

Ранее редакция сообщала о том, что в больнице началась проверка, возбужденная по поручению главы следственного комитета России Александра Бастрыкина.