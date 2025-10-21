ФАС одобрила покупку сетей «Spar» в Новосибирске

ФАС России согласовала приобретение контроля над операторами торговых сетей в Новосибирской и Томской областях. Речь идет о сетях «Spar» и «Первоцен». Об этом сообщила антимонопольная служба. Покупатель входит в одну группу лиц с компанией «Перспектива» (торговый знак «Лама»), которая развивает сети «Абрикос», «Хороший выбор» и «Spar» в регионах.

В ведомстве уточнили, что «Лама» планирует приобрести права на осуществление функций единоличного исполнительного органа в компаниях «Инвест ресторация» (оператор торговых сетей «Spar» и «Первоцен») и «Глобал-маркет» (оператор торговых сетей «Spar» и «F City»).

Сделка не приведет к доминированию на рынке и сохранит конкурентную среду в розничной торговле регионов, считают в антимонопольной службе.

— После совершения сделок совокупная доля группы лиц заявителя и приобретаемых компаний на рынке розничной торговли продовольственными товарами в этих регионах не превысит 25%, — говорится в сообщении.

Напомним, ГК «Лама» вышла на новосибирский рынок с брендом Spar, который развивала на томском рынке, в марте 2021 года. Практически в это же время компания купила право на аренду 32 магазинов ритейлера «Сибириский гигант» («Горожанка», «Мегас» и «Гигант»), принадлежавшего новосибирскому бизнесмену Александру Манцурову. Сообщалось, что в них откроются франчайзинговые супермаркеты Spar, универсамы «Хороший выбор» и гипермаркеты «Первоцен». По данным 2ГИС в Новосибирске действует 21 филиал гипермаркета «Spar».

Стоит отметить, что основатель группы компаний «Лама» Владислав Левчугов в начале 2025 года был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и незаконном обороте оружия. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф в 420 миллионов рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Перспектива» образована 14 октября 2014 года в г. Томске. Основной вид деятельности — «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах». Уставной капитал — 1 млн рублей. Учредителем компании является ООО УК «Лама», конечными владельцами — Максим Оськин (75%) и Лариса Гордеева (25%). Им же принадлежит и УК «Лама». Директор — Эдуард Шайбаков. Согласно финансовым отчетам, выручка компании составила 7,8 млрд рублей (в 2023 году — 6,8 млрд рублей), чистая прибыль — 210,9 млн рублей (в 2023 году с убытком 70,3 млн рублей).

ООО «Инвест ресторация» образовано в г. Томске в апреле 2007 года с уставным капиталом в 1 млн рублей. Основной вид деятельности — «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах». С 26 марта 2023 года единственным владельцем компании является учредитель ООО «Советская Аптека-Томск» Оксана Колотова. Директор — Владимир Кажарский. За 2024 год компания показала прибыль в размере 111 млн рублей (в 2023 году убыток 40,5 млн рублей) при выручке в 5,1 млрд рублей (в 2023 году — 4 млрд рублей).

ООО «Глобал-Маркет» также образовано в Томске — в 2011 году. Уставной капитал — 1 млн рублей. Владельцами в равных долях являются Олеся Муслимова и Елена Бржезицкая. Последняя значится директором. В 2024 году компания заработала 342,6 млн рублей (в 2023 году убыток 7,8 млн рублей) при выручке 6,8 млрд рублей (в 2023 году — 6,3 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что «ЭкоНива» продает более 50% в новосибирской компании.