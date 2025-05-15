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«ЭкоНива» продает более 50% в новосибирской компании

  • 15/05/2025, 17:29
Автор: Оксана Мочалова
«ЭкоНива» продает более 50% в новосибирской компании
Актив переходит АО «Агроника», которое уже владеет акциями предприятия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала приобретение крупного производителя молочной продукции из Новосибирской области. АО «Агроника» приобретает 51% долей ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входит в холдинг «Эконива»).

— По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках молочной продукции, — говорится в сообщении.

В ГК «ЭкоНива» на запрос редакции Infopro54 ответили, что продажа долей компании является технической сделкой.

— Это техническая сделка в рамках группы. ГК «ЭкоНива» продолжает реализацию проекта, — отметили в компании.

Напомним, в декабре 2024 года пресс-служба ГК «ЭкоНива» сообщала, что компания перешла в российскую юрисдикцию. Все активы, расположенные исключительно на территории РФ, перешли под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях ООО «ЭкоНива». Основными владельцами ООО «ЭкоНива» стали акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом «ЭкоНивы» Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» зарегистрировано в 2013 году в селе Пайвино Маслянинского района. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Учредителями являются ООО «Эконива-Продукты Питания» (99%) и ООО «Рсхб-Финанс» (1%). Конечными владельцами являются: Штефан Дюрр (примерно 47,96% долей), АО «Агроника» (примерно 29,4%), Елена Левина (примерно 6,56%), Юрий Васюков (4,92%), Ольга Оли (4,59%), а также Татьяна Бурховецкая (3,28%) и Рамон Шенк (0,67%). По итогам 2024 года, выручка компании составила 161,6 млн рублей, чистый убыток — 227,8 млн рублей.

АО «Агроника» образовано в ноябре 2024 года в Москве. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Держателем реестра акционеров АО является АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Генеральный директор — Юлия Федорова.

Группа компаний «ЭкоНива» – вертикально интегрированный холдинг, основанный в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. С 2013 года компания развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. В холдинг входит 630 тыс га сельскохозяйственных земель.

Холдинг «ЭкоНива» реализует в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов в сфере АПК.  Одним из них является строительство завода по переработке молока и производству сыров в Маслянинском районе. Изначально его планировалось сдать в первом квартале 2021 года. Сообщалось, что на реализацию этого проекта холдинг привлек кредит в «Россельхозбанке» в размере 19 млрд рублей. В апреле 2025 года стало известно, что стоимость проекта за пять лет выросла с 25 млрд до 30 млрд рублей.

В феврале 2025 года «ЭкоНива» запустила в Маслянинском районе комбикормовый цех, плановая мощность которого составляет порядка 73 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составили 429 млн рублей. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк. Отмечалось, что продукция цеха полностью предназначена для молочного поголовья сибирского подразделения агрохолдинга.

Ранее редакция сообщала, что производители молока подняли вопрос о недостаточности мощностей переработки продукции на территории Новосибирской области. Для решения этого вопроса некоторые участники рынка предлагали задействовать мощности завода PepsiCo.

Источник фото: freepik.com, автор- snowing

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : ЭкоНива продажа активов


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