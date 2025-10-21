Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале

На минувшей неделе в Новом Уренгое прошло Первенство Сибирского и Уральского Федеральных Округов по флорболу среди юношей 13-14 лет.

— Сборная команда Новосибирской области уверенно провела весь турнир, одержала победы во всех матчах и заслуженно стала Чемпионом Первенства СФО и УрФО, — сообщили в Новосибирской областной федерации флорбола

В составе сборной региона победителями соревнований стали:

Воронин Михаил, Сенчук Ерофей, Золотарёв Лев, Киселев Матвей, Манилов Иван, Лысиков Сергей — команда «Аврора», тренер Петухов Василий Вячеславович.

Шаповалов Андрей, Васильев Кирилл, Ященко Дмитрий, Потапкин Дмитрий (воспитанник Полозюка Алексея Сергеевича) — команда «Фортуна» (ДЮСШ «Академия», Краснообск), тренер Шаповалов Иван Витальевич.

Каримов Роман, Попов Егор, Лошкарев Дмитрий — команда «Рубин», тренер Матвеев Дмитрий Николаевич.

— Наши «сборники» были признаны «Лучшими игроками турнира» — вратарь Кирилл Васильев, защитник Сенчук Ерофей и нападающий Киселёв Матвей. Поздравляем наших ребят, тренеров, руководителей Новосибирской областной федерации флорбола и всех наших болельщиков с таким серьезным достижением и желаем дальнейших успехов, — уточнили в федерации флорбола.

Флорбол или хоккей в зале — командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Каждая команда состоит из пяти полевых игроков (защитники и нападающие) и вратаря.

