ФНС не видит реальную «смертность» новосибирских компаний из-за маркетплейсов

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Предприниматели говорят, что фактически закрытых бизнесов гораздо больше, чем указывается в документах

В России массово закрываются компании. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, «рождаемость» бизнеса в 2025 году рухнула до минимума за 14 лет: было зарегистрировано 173 тысячи новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в 2024 году. При этом число ликвидаций выросло на 15%, и закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. В Новосибирской области за год было ликвидировано 5,2 тысячи компаний, а открыто только 3,5 тысячи. При этом предприниматели говорят, что реальная ситуация с закрытием бизнеса может быть ещё более тревожной.

В официальной статистике, в том числе в документах Федеральной налоговой службы (ФНС), не учитываются сотни компаний и индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили деятельность, но пока не могут этого юридически оформить. Таких компаний много, а причина задержки оформления их ликвидации — в правилах маркетплейсов.

— Речь в основном об известной фиолетовой площадке. Там нельзя просто взять и закрыть кабинет. Если какие-то товары остаются, то кабинет функционирует. Даже если компания или ИП уже давно приняли решение о ликвидации. Если же есть открытые договорные отношения, то налоговая не даёт закрыться. То есть, чтобы закрыться, надо как-то закрыть все балансовые отношения: либо всё продать, либо всё вывести и т.д. И с известным маркетплейсом это длится месяцами. И, естественно, что в статистике эти компании, уже фактически не работающие, не приносящие прибыли, не учитываются. Они учитываются как открытые. Но это, что называется, от мёртвого осла уши, — рассказал Infopro54 президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков.

Указанные кабинеты рано или поздно будут закрыты, ФНС в итоге посчитает и эти компании как ликвидированные. Но называемые сейчас цифры не отражают реальной картины «смертности» российского бизнеса, говорят предприниматели.

— Получается статистическая погрешность. Учтено всё будет позже. То есть сейчас мы не видим всех данных. В реальности недействующих, фактически закрытых компаний в десятки раз больше, чем указывается сейчас, — объясняет Андрей Пасынков.

Ситуация с закрытием кабинетов на интернет-площадках — всего лишь одна из многих претензий малого и среднего бизнеса к маркетплейсам. Кризисные явления в экономике обостряют эти проблемы, участники рынка всё чаще говорят о необходимости его государственного регулирования.

Ранее редакция рассказывала, какие цены селлеры ставят на книги, попавшие в поле зрения надзорных органов, чтобы обойти алгоритмы маркетплейсов.

Фото Infopro54

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

