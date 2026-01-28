Поиск здесь...
Общество

Приехал – отработал – уехал: депутат Госдумы Аксёненко предложил условия для въезда трудовых мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он назвал три ключевых условия по организованному найму иностранных граждан и лиц без гражданства

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить миграционное законодательство. По его мнению, иностранные рабочие должны отработать не менее года у того нанимателя, с которым заключили первичный контракт. В интервью «Газете.Ru» Слуцкий отметил, что текущая система получения патентов стала «лазейкой для нелегалов».

По словам Слуцкого, многие мигранты формально устраиваются на работу, чтобы получить документы. После оформления патента они сразу увольняются и переходят в «серую» зону экономики. Парламентарий назвал эту ситуацию безвыходной и предложил законодательно ограничить такие манёвры.

Депутат Госдумы от Новосибирской области, член фракции «Справедливая Россия» Александр Аксёненко сообщил корреспонденту Om1 Новосибирск, что с 2027 по 2029 год в России планируется эксперимент по организованному найму иностранных граждан и лиц без гражданства. Он охватит все регионы страны, кроме Москвы и Подмосковья, и будет проводиться под контролем МВД.

— Организованный набор необходимого стране количества иностранных трудовых ресурсов вместо бесконтрольного въезда мигрантов — это как раз то, к чему наша партия давно призывает Правительство РФ. И мы рады, что наш голос услышан и учтён, — подчеркнул парламентарий.

Аксёненко назвал три ключевых условия, которые фракция считает обязательными для нового механизма:

Во-первых, партия предлагает, чтобы иностранные рабочие приезжали в Россию без многочисленных родственников, которые создают дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру нашей страны. Схема должна быть следующей: приехал – отработал – уехал.

Во-вторых, партия предлагает заменить морально устаревшую систему патентов на закрепление работников, прибывающих по государственному оргнабору, за конкретным работодателем.

В-третьих, партия считает, что работодатель обязан следить за поведением иностранного сотрудника в России во время действия трудового договора. Если работник совершает противоправные действия, работодатель должен нести за это солидарную ответственность вместе с ним.

Ранее редакция сообщала о том, что количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%.

Источник фото: пресс-служба депутата Госдумы Александра Аксененко

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : работа Мигранты

В 2026 году в русскоязычном интернете появились новые слова, которые подростки активно используют: «пепе», «шнейне», «фа», «ватафа». Автор этих выражений — российский рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов), который сменил стиль и имидж. В конце 2025 года он предстал в образе эпатажного рокера и начал использовать эти слова. Фразы быстро распространились среди молодёжи, став популярными. Сегодня аудитория Ганвеста превышает два миллиона человек.

Психолог Юлия Перепёлкина объяснила, что подростки используют такие слова, чтобы показать свою принадлежность к определённой группе. Это своего рода «пароль», который помогает им отличить «своих» от «чужих» в обществе.

В России массово закрываются компании. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, «рождаемость» бизнеса в 2025 году рухнула до минимума за 14 лет: было зарегистрировано 173 тысячи новых юридических лиц, что на 20% меньше, чем в 2024 году. При этом число ликвидаций выросло на 15%, и закрытий оказалось на 26% больше, чем открытий. В Новосибирской области за год было ликвидировано 5,2 тысячи компаний, а открыто только 3,5 тысячи. При этом предприниматели говорят, что реальная ситуация с закрытием бизнеса может быть ещё более тревожной.

В официальной статистике, в том числе в документах Федеральной налоговой службы (ФНС), не учитываются сотни компаний и индивидуальных предпринимателей, которые фактически прекратили деятельность, но пока не могут этого юридически оформить. Таких компаний много, а причина задержки оформления их ликвидации — в правилах маркетплейсов.

В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта, сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

— В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Астрономический расчет подтверждается ежегодными полевыми наблюдениями, — говорится в сообщении.

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Транспортная прокуратура выиграла суд против авиакомпании «Сибирь» из-за овербукинга. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Действия авиакомпании «Сибирь», связанные с овербукингом, по иску транспортной прокуратуры признаны незаконными. <...> Транспортный прокурор обратился в суд с иском о признании указанных действий авиаперевозчика незаконными и их запрете, а также о признании недействительными отдельных положений внутренней документации по организации обслуживания пассажиров и запрете их применения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, — говорится в сообщении.

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города,  есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

