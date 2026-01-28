Приехал – отработал – уехал: депутат Госдумы Аксёненко предложил условия для въезда трудовых мигрантов

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить миграционное законодательство. По его мнению, иностранные рабочие должны отработать не менее года у того нанимателя, с которым заключили первичный контракт. В интервью «Газете.Ru» Слуцкий отметил, что текущая система получения патентов стала «лазейкой для нелегалов».

По словам Слуцкого, многие мигранты формально устраиваются на работу, чтобы получить документы. После оформления патента они сразу увольняются и переходят в «серую» зону экономики. Парламентарий назвал эту ситуацию безвыходной и предложил законодательно ограничить такие манёвры.

Депутат Госдумы от Новосибирской области, член фракции «Справедливая Россия» Александр Аксёненко сообщил корреспонденту Om1 Новосибирск, что с 2027 по 2029 год в России планируется эксперимент по организованному найму иностранных граждан и лиц без гражданства. Он охватит все регионы страны, кроме Москвы и Подмосковья, и будет проводиться под контролем МВД.

— Организованный набор необходимого стране количества иностранных трудовых ресурсов вместо бесконтрольного въезда мигрантов — это как раз то, к чему наша партия давно призывает Правительство РФ. И мы рады, что наш голос услышан и учтён, — подчеркнул парламентарий.

Аксёненко назвал три ключевых условия, которые фракция считает обязательными для нового механизма:

Во-первых, партия предлагает, чтобы иностранные рабочие приезжали в Россию без многочисленных родственников, которые создают дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру нашей страны. Схема должна быть следующей: приехал – отработал – уехал.

Во-вторых, партия предлагает заменить морально устаревшую систему патентов на закрепление работников, прибывающих по государственному оргнабору, за конкретным работодателем.

В-третьих, партия считает, что работодатель обязан следить за поведением иностранного сотрудника в России во время действия трудового договора. Если работник совершает противоправные действия, работодатель должен нести за это солидарную ответственность вместе с ним.

Ранее редакция сообщала о том, что количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%.