Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

МКУ «Городской фонтан» переходит в ведение департамента культуры с последующим присоединением к МАУ «Горзеленхоз». В его составе создадут профильный отдел. Единое управление позволит планировать восстановительные работы комплексно.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев добавил, что аналогичный принцип уже применялся для усиления муниципального лесного контроля. Теперь полномочия сосредоточены в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, что помогло убрать дублирование и закрепить ответственность.

В настоящий момент в Новосибирске насчитывается 15 муниципальных фонтанов. Из них 13 находятся в рабочем состоянии. При этом значительная часть требует обновления.

Депутат Павел Чернышов обратил внимание, что в городе есть водные объекты, расположенные на землях, принадлежащих разным учреждениям — областным и городским. Например, фонтан у ДК Горького или у бассейна «Нептун». Сейчас их обслуживают сами организации, хотя это не их профильная деятельность.

— Есть на территории Новосибирска фонтаны, которые располагаются в местах общего пользования, но находятся на участках различных учреждений. Нет ли идеи консолидировать всю сеть? Чтобы можно было комплексно заниматься этим вопросом — так называемый фонтанный каркас города, — отметил он.

Алексей Нефёдов заверил, что в первую очередь запланирована полная инвентаризация всех фонтанов. Это позволит определить их статус и состояние. Больше половины из них не работают или выглядят неприглядно. Этот факт подтвердили проверки Контрольно-счётной палаты. Задача департамента культуры — не просто забрать существующие объекты, а вернуть их к жизни.

Депутат Сергей Бондаренко поднял вопрос о фонтанах во дворах, особенно в центре города.

— Кто-то кому-то подарил фонтан, потом любовь прошла — вот он и остался. Это та же история, что и детские площадки. Вроде находятся на придомовых территориях, а ухаживать некому. Инициатива хорошая, но оставлять её нельзя. У фонтанов короткий летний срок использования, — сказал он.

По словам Алексея Нефёдова, проблема не исчерпывается простой сменой ведомства. Инвентаризация покажет, какие объекты можно восстановить, а что потребует кардинальных решений. Проект решения принят в двух чтениях.

Запуск городских фонтанов запланирован с 1 мая.