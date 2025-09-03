Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Дофаминовая культура, завязанная на ускоренный темп жизни и особенности потребления контента аудиторией, бьет не только по медиарынку, которому все сложнее удерживать внимание и вовлеченность людей. В зону риска попадает весь бизнес, а в обществе наблюдается эрозия критического мышления. Об этом редакции Infopro54 рассказал бизнес-антрополог Герман Тепляков.

Дофаминовая культура стала новой нормой

— Герман Владимирович, можно ли говорить об актуальности тренда на развитие дофаминовой культуры на рынке медиа в России?

— Пожалуй, речь идет уже не о тренде, а о фундаментальном сдвиге модели потребления информации. Явление это глобальное и актуальное для всех уголков Земли, где есть интернет.

Правда в том, что алгоритмы крупных платформ (TikTok, YouTube и пр.) довели формат короткого, мгновенно вознаграждающего контента до совершенства. Внимание стало главным ресурсом, за который борются все — от медиагигантов до местного паблика.

Дофаминовая культура стала новой нормой. Вот несколько примеров, которые я наблюдаю в Новосибирске:

Трансформация местных медиа. Новосибирские онлайн-СМИ и паблики активно переходят на формат коротких, эмоционально заряженных новостей, кликбейтных заголовков и обильного использования видеоформатов. Длинные аналитические статьи уступают место дайджестам, карточкам и спискам в стиле «5 главных новостей утра».

— Как дофаминовая культура будет влиять на привычки, запросы человека?

— Здесь я бы отметил пять аспектов.

Снижение толерантности к информационному дефициту . Люди все хуже переносят ситуации, где нет внешней стимуляции (очередь, поездка в транспорте, ожидание). Любая пауза немедленно заполняется скроллингом ленты.

Риски «эпохи скроллингового мышления»

— Какие риски вы видите для общества в связи с развитием дофаминовой культуры?

— Они действительно есть. И вряд ли их можно списать на страх перед прогрессом. Да и конспирология тут ни при чем. Итак, вот по меньшей мере пять рисков.

Эрозия критического мышления . Неспособность к анализу, проверке фактов, восприятию сложных концепций. Все это делает общество уязвимым для манипуляций, дезинформации и популизма.

— Какие риски для бизнеса, не только медиа, вы ожидаете?

— Они действительно есть! Как минимум их тоже пять.

Снижение лояльности клиентов . Внимание аудитории становится все более мимолетным. Удержать клиента становится в разы сложнее, так как его легко может увести конкурент с более ярким и быстрым предложением (при этом не факт, что обещание будет выполнено).

Стратегии управления рисками

— Можете дать рекомендации о том, как нивелировать названные вами риски на уровне конкретного человека, а также бизнеса, общества и государства?

— После всего сказанного ситуация с новой дофаминовой культурой и впрямь может показаться фатальной. Хорошая новость в том, что это, к счастью, не так. Управлять рисками можно на всех уровнях: государства, общества, бизнеса. И, конечно, отдельно взятого человека.

Для общества и государства

Медиаграмотность . Внедрение программ по развитию критического мышления и медиаграмотности в школах и вузах.

. Внедрение программ по развитию критического мышления и медиаграмотности в школах и вузах. Продвижение «медленной» культуры . Поддержка библиотек, литературных фестивалей, арт-пространств, кинопоказов, которые предлагают альтернативу цифровому потреблению.

. Поддержка библиотек, литературных фестивалей, арт-пространств, кинопоказов, которые предлагают альтернативу цифровому потреблению. Регуляторные инициативы. Возможное законодательное ограничение деструктивных алгоритмов (как, например, закон о цифровом минимальном возрасте в некоторых странах).

Для бизнеса

Осознанный подход к контенту . Не гнаться слепо за трендами, а находить баланс между вовлекающими форматами и смысловой нагрузкой. Использовать сторителлинг — возможности этого инструмента огромны, они подходят всем поколениям и социальным стратам.

. Не гнаться слепо за трендами, а находить баланс между вовлекающими форматами и смысловой нагрузкой. Использовать сторителлинг — возможности этого инструмента огромны, они подходят всем поколениям и социальным стратам. Сегментация аудитории . Не пытаться угодить всем. Ценить и целенаправленно развивать лояльное комьюнити вокруг своего бренда, которое ценит глубину и качество.

. Не пытаться угодить всем. Ценить и целенаправленно развивать лояльное комьюнити вокруг своего бренда, которое ценит глубину и качество. Интерактивность и ценность . Вовлекать аудиторию не через пустой кликбейт, а через квизы, опросы, возможность повлиять на продукт, давая ощущение соучастия.

. Вовлекать аудиторию не через пустой кликбейт, а через квизы, опросы, возможность повлиять на продукт, давая ощущение соучастия. Мультиформатность . Одна и та же сложная тема может быть подана в разных форматах: короткий тизер в соцсетях, подробная статья на сайте, вебинар для глубокого погружения, инфографика для закрепления. Это позволяет охватить разные сегменты аудитории.

. Одна и та же сложная тема может быть подана в разных форматах: короткий тизер в соцсетях, подробная статья на сайте, вебинар для глубокого погружения, инфографика для закрепления. Это позволяет охватить разные сегменты аудитории. Цифровой детокс и этичный дизайн . Внутри компаний можно внедрять политики, ограничивающие бесцельный скроллинг. Использовать программное обеспечение, которое помогает концентрироваться.

Для человека

Осознанное потребление . Рефлексия над своими привычками, установка лимитов времени в соцсетях. Периодически — цифровой детокс.

. Рефлексия над своими привычками, установка лимитов времени в соцсетях. Периодически — цифровой детокс. Развитие «медленных» хобби . Чтение бумажных книг, прогулки на природе без телефона. Занятия, требующие длительной концентрации (рисование, игра на музыкальных инструментах, рукоделие).

. Чтение бумажных книг, прогулки на природе без телефона. Занятия, требующие длительной концентрации (рисование, игра на музыкальных инструментах, рукоделие). Культивация глубины . Целенаправленное выделение времени на потребление качественного длинного контента: документальное кино, подкасты, лонгриды.

Дофаминовая культура — мощная сила, игнорировать которую невозможно. Ключ к успеху — не отвергать ее, а подружиться с ней. Найти баланс между вовлечением и смыслом, между скоростью и глубиной. Те, кто смогут предложить своей аудитории не только быстрый дофамин, но и настоящую ценность, выиграют в долгосрочной перспективе.

Герман Тепляков ― бизнес-антрополог, эксперт в области визуальной психодиагностики и этологии человека. Автор книги «Антропология бизнеса» (совм. с Д. Петровым). По образованию ― врач, педагог, психолог. В профессии с 1987 года.