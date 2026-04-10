«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния

Участники второго этапа программы «Герои НовоСибири» собрались на очередную встречу в СИУ РАНХиГС, где руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков ознакомил их с основными векторами государственной политики в отношении молодежи и ролью программы в их реализации. Носков акцентировал внимание на важности вовлечения молодого поколения в формирование региональной повестки, а также обозначил ключевые направления работы, направленные на системную поддержку начинающих специалистов и активных граждан.

Основные усилия региональной политики по-прежнему сосредоточены на поддержке молодых семей, стимулировании рождаемости и укреплении традиционных семейных ценностей. Одновременно с этим, департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния. В этом контексте был отмечен проект «Уличные социальные службы», стартовавший в 2023 году и охвативший свыше 7000 подростков.

В 2024 году на базе Агентства поддержки молодежных инициатив начал работу Центр информационной и психологической безопасности. Объединив ресурсы «КиберДружин» и профильных социальных служб, он призван усилить профилактическую работу и оказание поддержки молодым людям.

Владимир Мануйленко, участник проекта «Герои НовоСибири» и подопечный заместителя губернатора Валентины Дудниковой, сообщил о прогрессе в межведомственном взаимодействии в области молодежной политики. Региональный Автомотоцентр совместно с Управлением Сибирского округа Войск Национальной гвардии Российской Федерации разрабатывает программу профессиональной ориентации и технического воспитания молодежи. В рамках этой инициативы планируется создание дополнительного модуля к курсам вождения категории «В», ориентированного на молодых людей со спортивной подготовкой. Проект соответствует целям Концепции развития военно-прикладных и технических видов спорта и технического творчества детей и молодежи Новосибирской области, утвержденной в 2025 году. Ежегодно в Автомотоцентре более 500 подростков занимаются автомногоборьем, мотомногоборьем, автокроссом и картингом.

Правительство Новосибирской области непрерывно ищет пути повышения эффективности поддержки граждан, выразивших желание встать на защиту Отечества. Одним из таких шагов стало значительное увеличение единовременной выплаты для лиц, заключающих контракт на военную службу. Для тех, кто подпишет контракт с Министерством обороны РФ до 30 июня 2026 года, единовременная выплата при поступлении на службу составит до 2,9 миллиона рублей, а ежемесячное денежное довольствие – от 224 000 рублей.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам
Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Автор: Оксана Мочалова

Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило о начале разработки документа, который может изменить правила привлечения иностранной рабочей силы в регионе. Речь идет о проекте постановления губернатора, предполагающем введение запрета на использование труда иностранцев, работающих на основе патентов, по ряду направлений экономической деятельности.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на стабилизацию численности иностранных работников и поддержание баланса на рынке труда. Главная цель — создать дополнительные меры, чтобы граждане России могли получать рабочие места в приоритетном порядке.

В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн № 2 одержал победу во всероссийском конкурсе, благодаря чему получил современное медицинское оснащение (рентгеновский остеоденситометр и аппарат для ударно-волновой терапии) от благотворительного фонда «Память поколений». В конкурсе принимали участие 26 аналогичных учреждений. Эти приборы предназначены для диагностики и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата и метаболическими нарушениями костной ткани.

Глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий сообщил, что полученное оборудование позволило создать на базе госпиталя ветеранов региональный центр по борьбе с остеопорозом. В торжественной передаче аппаратуры участвовали представители регионального минздрава, Государственной Думы и фонда «Память поколений».

Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области продолжается подготовка к выборам в Государственную Думу. Действующий депутат Виктор Игнатов подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это произошло 9 апреля. Он будет участвовать в отборе по Барабинскому округу (№ 140).

По словам Игнатова, участие в процедуре даёт ему возможность продолжить текущую работу. Он отметил, что на его округе сложилось взаимодействие с депутатами Законодательного собрания области, горсовета и главами районов. Одним из основных направлений этой совместной деятельности парламентарий назвал сбор гуманитарной помощи.

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не сможет участвовать в эксперименте по запрету розничной торговли электронных сигарет из-за отсутствия федерального закона, рассмотрение которого отложили на неопределенный срок. Об отсутствии такой возможности в ответ на запрос редакции Infopro54 ответили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Законопроект № 1024775-8 внесли в Госдуму в сентябре 2025 года. Документ предполагает лицензирование оптовой и розничной торговли никотиносодержащей продукцией, а также дает регионам право вводить дополнительные ограничения. Однако работа над документом застопорилась. На заседании 18 декабря 2025 года парламентарии приняли решение перенести его рассмотрение во втором чтении на более поздний срок. Когда именно оно продолжится — пока неизвестно.

Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Вторая гимназия Новосибирска, при содействии мэрии города, открыла лабораторию агробиотехнологий. Этот шаг является важным элементом стратегии муниципалитета по углублению дополнительного образования детей, направленной на укрепление технологического суверенитета России. Первым, кто высоко оценил научный потенциал юных новаторов, стал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что выбор Второй гимназии для создания агробиотехнологической площадки не случаен. Эта школа по праву считается одной из лучших в городе, уделяя особое внимание не только основной учебной программе, но и системе внеклассного развития, где ученики с юных лет получают навыки, полезные для выбора будущей профессии и поступления в вузы. Открытие нового исследовательского центра, по словам мэра, — это значительный прогресс в образовательном процессе для учеников.

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Эксперты назвали страны, куда новосибирцам труднее всего получить визы

Новосибирские приставы закрыли незаконный пункт приема металла

Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна

Фигура в скафандре установлена ко Дню космонавтики в Новосибирске

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Рестораны, кофейни и кондитерские Новосибирска показали свои пасхальные блюда

Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

Новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

