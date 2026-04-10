«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Участники второго этапа программы «Герои НовоСибири» собрались на очередную встречу в СИУ РАНХиГС, где руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков ознакомил их с основными векторами государственной политики в отношении молодежи и ролью программы в их реализации. Носков акцентировал внимание на важности вовлечения молодого поколения в формирование региональной повестки, а также обозначил ключевые направления работы, направленные на системную поддержку начинающих специалистов и активных граждан.

Основные усилия региональной политики по-прежнему сосредоточены на поддержке молодых семей, стимулировании рождаемости и укреплении традиционных семейных ценностей. Одновременно с этим, департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния. В этом контексте был отмечен проект «Уличные социальные службы», стартовавший в 2023 году и охвативший свыше 7000 подростков.

В 2024 году на базе Агентства поддержки молодежных инициатив начал работу Центр информационной и психологической безопасности. Объединив ресурсы «КиберДружин» и профильных социальных служб, он призван усилить профилактическую работу и оказание поддержки молодым людям.

Владимир Мануйленко, участник проекта «Герои НовоСибири» и подопечный заместителя губернатора Валентины Дудниковой, сообщил о прогрессе в межведомственном взаимодействии в области молодежной политики. Региональный Автомотоцентр совместно с Управлением Сибирского округа Войск Национальной гвардии Российской Федерации разрабатывает программу профессиональной ориентации и технического воспитания молодежи. В рамках этой инициативы планируется создание дополнительного модуля к курсам вождения категории «В», ориентированного на молодых людей со спортивной подготовкой. Проект соответствует целям Концепции развития военно-прикладных и технических видов спорта и технического творчества детей и молодежи Новосибирской области, утвержденной в 2025 году. Ежегодно в Автомотоцентре более 500 подростков занимаются автомногоборьем, мотомногоборьем, автокроссом и картингом.

Правительство Новосибирской области непрерывно ищет пути повышения эффективности поддержки граждан, выразивших желание встать на защиту Отечества. Одним из таких шагов стало значительное увеличение единовременной выплаты для лиц, заключающих контракт на военную службу. Для тех, кто подпишет контракт с Министерством обороны РФ до 30 июня 2026 года, единовременная выплата при поступлении на службу составит до 2,9 миллиона рублей, а ежемесячное денежное довольствие – от 224 000 рублей.

