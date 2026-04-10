Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило о начале разработки документа, который может изменить правила привлечения иностранной рабочей силы в регионе. Речь идет о проекте постановления губернатора, предполагающем введение запрета на использование труда иностранцев, работающих на основе патентов, по ряду направлений экономической деятельности.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на стабилизацию численности иностранных работников и поддержание баланса на рынке труда. Главная цель — создать дополнительные меры, чтобы граждане России могли получать рабочие места в приоритетном порядке.

Разработчики документа выделили две ключевые проблемы, которые призван решить новый акт. Первая касается статистики: отмечается увеличение доли преступлений и правонарушений в области, совершенных иностранными гражданами. Вторая связана с несоблюдением приоритетного права трудоустройства местных жителей в некоторых секторах экономики.

Как указано в уведомлении, опубликованном в системе «Электронная демократия Новосибирской области», без изменений ситуация может привести к росту числа пострадавших жителей региона от противоправных действий и возникновению социальной напряженности.

В министерстве отметили, что новый запрет затронет работодателей, которые активно привлекают иностранцев с патентами. Речь идет о более чем 100 хозяйствующих субъектах.

В ведомстве уверены, что наиболее предпочтительным способом решения обозначенных проблем является именно установление запрета на привлечение иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.

Жители и предприниматели региона могут направить свои предложения и замечания до 20 апреля 2026 года через систему «Электронная демократия Новосибирской области» или по электронной почте, указанной в уведомлении.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции сообщил, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го к списку добавились: автомобильный грузовой транспорт, работа социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, а также сфера спорта.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов.