Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Автор: Оксана Мочалова

Дополнительные барьеры введут для наведения баланса трудовых ресурсов

Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило о начале разработки документа, который может изменить правила привлечения иностранной рабочей силы в регионе. Речь идет о проекте постановления губернатора, предполагающем введение запрета на использование труда иностранцев, работающих на основе патентов, по ряду направлений экономической деятельности.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на стабилизацию численности иностранных работников и поддержание баланса на рынке труда. Главная цель — создать дополнительные меры, чтобы граждане России могли получать рабочие места в приоритетном порядке.

Разработчики документа выделили две ключевые проблемы, которые призван решить новый акт. Первая касается статистики: отмечается увеличение доли преступлений и правонарушений в области, совершенных иностранными гражданами. Вторая связана с несоблюдением приоритетного права трудоустройства местных жителей в некоторых секторах экономики.

Как указано в уведомлении, опубликованном в системе «Электронная демократия Новосибирской области», без изменений ситуация может привести к росту числа пострадавших жителей региона от противоправных действий и возникновению социальной напряженности.

В министерстве отметили, что новый запрет затронет работодателей, которые активно привлекают иностранцев с патентами. Речь идет о более чем 100 хозяйствующих субъектах.

В ведомстве уверены, что наиболее предпочтительным способом решения обозначенных проблем является именно установление запрета на привлечение иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.

Жители и предприниматели региона могут направить свои предложения и замечания до 20 апреля 2026 года через систему «Электронная демократия Новосибирской области» или по электронной почте, указанной в уведомлении.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции сообщил, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го к списку добавились: автомобильный грузовой транспорт, работа социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, а также сфера спорта.

Ранее редакция сообщала, что новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : рынок труда патент ограничения для иностранцев Мигранты

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

Читать полностью

«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Участники второго этапа программы «Герои НовоСибири» собрались на очередную встречу в СИУ РАНХиГС, где руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков ознакомил их с основными векторами государственной политики в отношении молодежи и ролью программы в их реализации. Носков акцентировал внимание на важности вовлечения молодого поколения в формирование региональной повестки, а также обозначил ключевые направления работы, направленные на системную поддержку начинающих специалистов и активных граждан.

Основные усилия региональной политики по-прежнему сосредоточены на поддержке молодых семей, стимулировании рождаемости и укреплении традиционных семейных ценностей. Одновременно с этим, департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния. В этом контексте был отмечен проект «Уличные социальные службы», стартовавший в 2023 году и охвативший свыше 7000 подростков.

Читать полностью

Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

Автор: Оксана Мочалова

В Первомайском районе Новосибирска сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Жители нескольких домов на улицах Твардовского и Одоевского рискуют погрязнуть в мусоре. Речь идет об адресах на улицах Твардовского (22/2, 22/3, 22/5, 22/6) и Одоевского (1/2, 1/8, 1/9, 1/11). Об этом сообщили в АО «Спецавтохозяйство» (САХ). В компании считают, что причина — бездействие управляющей компании ООО КЖЭК «Горский».

Как рассказали в компании, согласно законодательству, УК обязана оборудовать специальные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Однако на данный момент вместо них во дворах установлены металлические бункеры. Компания «САХ» предоставила их временно — исключительно для крупногабаритных отходов, таких как старая мебель или ветки.

Читать полностью

Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов России по числу заявок на кредиты для малого и среднего бизнеса. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» по итогам первого квартала 2026 года. На долю области пришлось 9% от общего количества заявок по стране.

Новосибирская область следует общероссийскому тренду: российский бизнес в целом стал активнее интересоваться заёмными деньгами. За год количество запросов на финансирование выросло на 27%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 13%. Однако получить деньги стало сложнее: банки одобрили только 2% заявок. При этом средний размер одобренного кредита увеличился до 5,7 миллиона рублей.

Читать полностью

Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

Автор: Оксана Мочалова

С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах может сократиться ассортимент отдельных категорий товаров. Впрочем, опасаться пустых полок или дефицита базовых продуктов не стоит. Часть позиций просто исчезнет из открытой продажи, а часть переведут в специализированные точки с более строгим контролем, сообщает primpress.ru.

Изменения в первую очередь коснутся товаров, которые и раньше находились в «серой зоне», но продавались в обычных сетях по инерции. Например, речь идет о некоторых биологически активных добавках и спортивном питании, в составе которых обнаружились вещества под ограничением. Для таких продуктов ужесточают порядок оборота, поэтому ритейлеры не захотят рисковать штрафами и уберут их с полок.

Читать полностью

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Читать полностью
