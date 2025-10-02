«Герои НовоСибири»: участники проекта осваивают экономику и финансы региона

В Сибирском институте управления – филиале Президентской академии (филиале РАНХиГС) стартовал второй модуль обучения «Экономика и финансы» в рамках проекта «Герои НовоСибири». 1 октября министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и его заместитель Виталий Шовтак провели лекции для участников, посвященные экономике региона.

Представители ведомства представили слушателям информацию о социально-экономическом прогрессе Новосибирской области, а также о политике, реализуемой в сферах инвестиций и туризма.

Лев Решетников подчеркнул, что краеугольным камнем стратегии развития региона являются государственные приоритеты – конкретные цели, достижимые через мероприятия, заложенные в госпрограммы и нацпроекты, с учетом специфики Новосибирской области. Участники ознакомились с основными направлениями стратегии: развитие человеческого капитала и социальной сферы, создание конкурентоспособной экономики с активным предпринимательством, формирование комфортной и безопасной среды, преобразование городов и сел, улучшение государственного и муниципального управления.

По словам Решетникова, «Герои НовоСибири» — это серьезный образовательный проект, направленный на подготовку управленческих кадров. Он выразил удовлетворение высокой заинтересованностью участников и их стремлением к поиску эффективных решений.

Напомним, что десятимесячный курс «Героев НовоСибири», включающий 502 академических часа, состоит из четырех модулей, нацеленных на развитие управленческих навыков и подготовку к госслужбе.

Проект является частью федеральной программы «Время героев», позволяющей ветеранам и участникам СВО после обучения занять руководящие позиции в органах власти, госпредприятиях, и активно участвовать в политической жизни региона.