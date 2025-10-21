«Герои НовоСибири»: второй поток приступил к стажировкам в органах власти

Губернатор Новосибирской области подчеркнул важность обратной связи, отметив гибкость программы и готовность к её адаптации под нужды участников. Он отметил, что начинается период взаимодействия с менторами и стажировок, совмещенных с сегодняшнего дня. Это отличная возможность обогатить теоретические знания, полученные на образовательном этапе, практическими навыками, получить ответы на вопросы и применить теорию к реальным задачам. Общение с наставниками и другими руководителями позволит обсудить как профессиональные, так и личные аспекты. В разных сферах деятельности существуют свои нюансы и ограничения, и понимание этих сложностей придет с опытом.

День наставника был проведен в рамках образовательного модуля для второго потока финалистов «Героев НовоСибири». Еще тридцать ветеранов и участников СВО проходят обучение, включающее программу дополнительного образования и стажировку в органах власти.

Программа разработана Президентской Академией совместно с Корпоративным университетом Правительства Новосибирской области на основе лучших практик подготовки управленческих кадров высшего звена.

Руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Наталья Авдеева также поприветствовала участников, отметив, что это не только важный этап наставничества для погружения в актуальную повестку региона, но и возможность перенять ценный опыт.

Новосибирский филиал РАНХиГС обеспечивает участие преподавателей, предоставляет площадку для проживания, методическое сопровождение, включая гостиничный комплекс и спортивные залы.