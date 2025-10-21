В Новосибирске подготовили 19 площадок для складирования снега

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании отметил, что снегоотвалы города уже должны быть полностью готовы к зиме.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов сообщил, что во всех районах города организованы площадки для временного хранения снега, вывезенного с дорог и улиц. В Ленинском районе их 2, в Первомайском — 4, в Дзержинском — 1, в Октябрьском — 1, в Советском — 4, в Калининском — 4, в Центральном — 3. Снег, собранный в Кировском районе, будет перерабатываться на снегоплавильной станции на улице Широкой или вывозиться на полигон на улице Малыгина.

Уборочная техника готова к зиме на 95%. Но из-за переменчивой погоды часть машин переоборудовали для весны и лета. Теперь они подметают и убирают улицы.

— Важно, чтобы все необходимые параметры по содержанию и уборке города были соблюдены. Пока мы не можем спрогнозировать, какие будут климатические условия в этом сезоне, мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе в организации уборки дорог и улиц Новосибирска, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

В сезоне 2024-2025 года, по данным мэрии, снегоотвалы были открыты в Дзержинском (на Гусинобродском шоссе), Ленинском, Первомайском (три площадки) и Советском районах (три площадки). На снегоплавильную станцию на Широкой снег вывозили с Ленинского района. Администрация Калининского района планировала складировать снег на двух участках. При этом в ходе проверок выявлялись несанкционированные снегоотвалы.

В сезоне 2023-2024 года снег, убранный с улиц города, складировался на 20 площадках, которые эксплуатировались хозяйствующими субъектами на основании разрешений мэрии, сообщала областная прокуратура.

