Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Мгновенная стимуляция формирует привычку, а обычная жизнь начинает казаться ребёнку слишком скучной

Короткие видео сегодня стали частью повседневности детей и подростков — и одновременно одной из самых обсуждаемых тем среди родителей и педагогов. Формат «быстрого» контента нередко вызывает раздражение и воспринимается как однозначно вредный. Однако, как считает доцент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета, психолог Татьяна Петровская, всё не так однозначно: ключевую роль играет не сам формат, а то, зачем, как долго и какой именно контент смотрит ребёнок.

По словам эксперта, популярность коротких видео объясняется тем, что они дают психике быстрый и лёгкий результат. После периода напряжения человек стремится к разрядке, а короткий ролик обеспечивает её почти мгновенно. Именно в этом и заключается его привлекательность.

— При восприятии «медленного» контента — чтения книги, просмотра фильма, урока в школе — психика долго работает когнитивно и эмоционально: удерживает внимание, запоминает происходящее, выстраивает логические связи, формирует отношение к ситуации через сложные чувства. Между началом восприятия и результатом проходит довольно много времени. А короткое видео даёт упрощённый результат почти без усилий, и это очень мотивирует, — отмечает Татьяна Петровская.

Эксперт сравнивает воздействие такого контента с быстрыми углеводами: он приносит моментальное удовольствие, но не даёт насыщения. Поэтому возникает желание смотреть ещё и ещё. В этом, по мнению психолога, и состоит один из главных рисков: короткие видео не требуют серьёзного включения, но формируют привычку к постоянной быстрой стимуляции.

При этом сам по себе такой контент не обязательно является вредным. Если он используется дозированно и не только для развлечения, но и в познавательных целях, его можно рассматривать как «десерт», а не как основу информационного рациона.

Ещё одна особенность коротких видео — высокая когнитивная и эмоциональная плотность. За несколько секунд ребёнок получает большой объём яркой, быстро сменяющейся информации. Это резко контрастирует с повседневной жизнью, где многие процессы устроены медленнее, спокойнее и менее насыщенно.

— Яркий короткий контент всегда выигрывает на фоне обычной реальности: вместо привычного разговора — неожиданное действие, вместо знакомых людей — новые лица, вместо однообразия — резкая смена впечатлений. Психика быстро привыкает к такому ритму, и всё остальное может начать восприниматься как слишком скучное, — поясняет специалист.

С другой стороны, подчёркивает Татьяна Петровская, смена типов информации сама по себе может быть полезной. Переход от сложного к более лёгкому, от монотонного к разнообразному способен благотворно влиять на работу когнитивных функций. Проблема возникает тогда, когда развлекательный «быстрый» контент начинает вытеснять всё остальное.

Особенно важно учитывать, что лёгкий, развлекательный характер коротких видео не предполагает тренировки познавательных процессов. Если такой формат становится основным способом получения информации, это может ослаблять развитие внимания, памяти, мышления, а также снижать готовность ребёнка к усилию, необходимому для чтения, учёбы, анализа и глубокой эмоциональной вовлечённости.

Поэтому, считает эксперт, решение не должно сводиться к простому запрету. Жёсткие ограничения без объяснений чаще вызывают обратный эффект — дополнительный интерес и сопротивление.

— Упрощённый запрет не решает проблему, а нередко только усиливает желание. Гораздо важнее понимать, что именно привлекает ребёнка в коротком контенте, и сочетать это с противоположным опытом — более медленным, глубоким, требующим усилия. Именно такой баланс может стать наиболее разумным решением, — подчёркивает Татьяна Петровская.

По мнению психолога НГПУ, родителям и педагогам стоит не демонизировать формат коротких видео, а выстраивать более здоровую информационную среду. Быстрый контент может оставаться частью жизни современного ребёнка, но не должен подменять собой чтение, живое общение, обучение и деятельность, требующую сосредоточенности.

Иными словами, вопрос не в том, существуют ли короткие видео, а в том, какое место они занимают в жизни ребёнка. Именно это и определяет, становятся ли они безобидным «десертом» или начинают вытеснять всё, что требует внимания, терпения и внутренней работы.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Заболеваемость корью в Новосибирской области упала на 80%

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области не зафиксировали вспышек кори в текущем эпидсезоне. Благодаря массовой иммунизации заболеваемость снизилась на 80% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило территориальное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что вирус проник в область зимой 2023 года. Чтобы укрепить коллективный иммунитет, провели дополнительные прививки. Весной 2024 года в новосибирских школах были выявлены единичные случаи заболевания корью.

Спасатели стабилизировали уровень воды в реке Карасук под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В Кочковском районе продолжает работать аэромобильная спасательная группа, которая оказывает помощь местным жителям и мониторит паводковую обстановку.

Ранее специалисты ликвидировали ледяные заторы на реке Карасук, обеспечив беспрепятственное движение льда. За последние сутки с воды были сняты последние 47 приусадебных участков в сёлах Решёты и Черновка.

Глава Новосибирской области поздравил жителей с Пасхой

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с поздравлениями по случаю Пасхи. Его слова поддержки и добрых пожеланий также передали мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и митрополит Варфоломеев.

— Дорогие друзья! Крепкого здоровья, мира и гармонии. Пусть благодать Божья сопутствует во всех добрых начинаниях и делах. Христос Воскрес! — написал Травников в мессенджере MAX.

Житель Новосибирской области вернулся из украинского плена

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Пасхи, 11 апреля, 175 украинских военнослужащих были освобождены из плена и вернулись на родину. Среди них оказался житель Куйбышевского района. В этом году это уже шестая группа наших соотечественников, вернувшаяся домой из плена.

— Помощь семьям пленных оказывается совместно с правительством региона, региональным Комитетом семей воинов Отечества и филиалом фонда «Защитники Отечества», — сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева в мессенджере.

В Новосибирской области из-за подъёма уровня воды в реке поврежден подвесной мост

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается первая волна паводка. Она уже привела к подтоплениям порядка 400 участков, к переливам на ряде автодорог. В сводках спасателей уже были упомянуты подтопления СНТ в Кочковском районе, в Новосибирском районе и в черте Новосибирска. Сейчас в этом перечне есть также дачи в Коченёвском районе.

Читатели Infopro54 передали редакции кадры, снятые в СНТ «Трикотажница», которое находится рядом с рекой Чик. Вода в реке начала подниматься несколько дней назад. Небольшой подвесной мост, которым пользуются дачники, сначала скрылся под водой, а потом был частично поврежден.

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым

Автор: Артем Рязанов

Клуб «Сибирь» заключил новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым, о чём информирует пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним специалистом будет действовать на протяжении трёх сезонов.

