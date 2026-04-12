Новосибирский психолог объяснила риски коротких видео

Короткие видео сегодня стали частью повседневности детей и подростков — и одновременно одной из самых обсуждаемых тем среди родителей и педагогов. Формат «быстрого» контента нередко вызывает раздражение и воспринимается как однозначно вредный. Однако, как считает доцент кафедры социальной психологии и виктимологии Новосибирского государственного педагогического университета, психолог Татьяна Петровская, всё не так однозначно: ключевую роль играет не сам формат, а то, зачем, как долго и какой именно контент смотрит ребёнок.

По словам эксперта, популярность коротких видео объясняется тем, что они дают психике быстрый и лёгкий результат. После периода напряжения человек стремится к разрядке, а короткий ролик обеспечивает её почти мгновенно. Именно в этом и заключается его привлекательность.

— При восприятии «медленного» контента — чтения книги, просмотра фильма, урока в школе — психика долго работает когнитивно и эмоционально: удерживает внимание, запоминает происходящее, выстраивает логические связи, формирует отношение к ситуации через сложные чувства. Между началом восприятия и результатом проходит довольно много времени. А короткое видео даёт упрощённый результат почти без усилий, и это очень мотивирует, — отмечает Татьяна Петровская.

Эксперт сравнивает воздействие такого контента с быстрыми углеводами: он приносит моментальное удовольствие, но не даёт насыщения. Поэтому возникает желание смотреть ещё и ещё. В этом, по мнению психолога, и состоит один из главных рисков: короткие видео не требуют серьёзного включения, но формируют привычку к постоянной быстрой стимуляции.

При этом сам по себе такой контент не обязательно является вредным. Если он используется дозированно и не только для развлечения, но и в познавательных целях, его можно рассматривать как «десерт», а не как основу информационного рациона.

Ещё одна особенность коротких видео — высокая когнитивная и эмоциональная плотность. За несколько секунд ребёнок получает большой объём яркой, быстро сменяющейся информации. Это резко контрастирует с повседневной жизнью, где многие процессы устроены медленнее, спокойнее и менее насыщенно.

— Яркий короткий контент всегда выигрывает на фоне обычной реальности: вместо привычного разговора — неожиданное действие, вместо знакомых людей — новые лица, вместо однообразия — резкая смена впечатлений. Психика быстро привыкает к такому ритму, и всё остальное может начать восприниматься как слишком скучное, — поясняет специалист.

С другой стороны, подчёркивает Татьяна Петровская, смена типов информации сама по себе может быть полезной. Переход от сложного к более лёгкому, от монотонного к разнообразному способен благотворно влиять на работу когнитивных функций. Проблема возникает тогда, когда развлекательный «быстрый» контент начинает вытеснять всё остальное.

Особенно важно учитывать, что лёгкий, развлекательный характер коротких видео не предполагает тренировки познавательных процессов. Если такой формат становится основным способом получения информации, это может ослаблять развитие внимания, памяти, мышления, а также снижать готовность ребёнка к усилию, необходимому для чтения, учёбы, анализа и глубокой эмоциональной вовлечённости.

Поэтому, считает эксперт, решение не должно сводиться к простому запрету. Жёсткие ограничения без объяснений чаще вызывают обратный эффект — дополнительный интерес и сопротивление.

— Упрощённый запрет не решает проблему, а нередко только усиливает желание. Гораздо важнее понимать, что именно привлекает ребёнка в коротком контенте, и сочетать это с противоположным опытом — более медленным, глубоким, требующим усилия. Именно такой баланс может стать наиболее разумным решением, — подчёркивает Татьяна Петровская.

По мнению психолога НГПУ, родителям и педагогам стоит не демонизировать формат коротких видео, а выстраивать более здоровую информационную среду. Быстрый контент может оставаться частью жизни современного ребёнка, но не должен подменять собой чтение, живое общение, обучение и деятельность, требующую сосредоточенности.

Иными словами, вопрос не в том, существуют ли короткие видео, а в том, какое место они занимают в жизни ребёнка. Именно это и определяет, становятся ли они безобидным «десертом» или начинают вытеснять всё, что требует внимания, терпения и внутренней работы.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ