Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

12 апреля 2026 года в Новосибирске состоится пасхальная звонница. Мероприятие организуют по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея силами Всемирного русского народного собора, фонда «Единство целей» и Центра сибирского колокольного искусства. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

В 11 часов утра колонна начнёт движение от храма Архангела Михаила. Далее маршрут пройдёт через Троице-Владимирский собор и собор Александра Невского, а завершится у Вознесенского кафедрального собора.

— По ходу движения колонны и в каждом храме на её пути будет звучать праздничный колокольный звон, — рассказали организаторы.

В 13:30 на Никольской площади у памятника святителю Николаю Чудотворцу также состоится концерт народных коллективов. Посетить праздник могут все желающие жители города.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху.