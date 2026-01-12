Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Депутаты разных уровней вновь подняли вопрос о запрете и сносе самодельных снежных горок по всей стране, а также ужесточении наказания к тем, кто их создает. Мотив — безопасность и забота о детях.

Причина — очередная трагедия, которая произошла утром 4 января в Менделеевске (Татарстан). В открытом колодце у оврага обнаружили тела двух десятилетних мальчиков. Ребята решили покататься на самодельной горке возле торгового центра, но не заметили расположенный рядом колодец и погибли.

Сергей Майоров, председатель Новосибирского отделения Союза отцов и семей России, считает, что только запретами действовать в таких ситуациях бесполезно.

— Дети будут кататься там, где опаснее — у дорог, на обрывах. Рейды только загонят их в глухие углы. Следуя этой логике, нужно запретить все катки, хоккей, футбол и так далее. Уничтожается традиция. Катание с гор — часть зимней культуры и важная физическая активность на воздухе вместо гаджетов, — прокомментировал он.

По мнению Сергея Майорова, строительство зимней горки — это урок сотрудничества для детей и родителей, включающий общее дело, договоренности и заботу о дворе. Запрет заменяет этот созидательный процесс страхом.

— Это абсурдная трата сил. МЧС и полиция будут не спасать, а бороться с народной традицией. Людям нужно помочь выбрать и обустроить безопасные места. А вместо сотрудничества и помощи нам снова предлагают тотальный контроль. Это не забота, а запрет зимы с её радостью, движением и живыми традициями, — отмечает глава объединения отцов области.

Напомним, в феврале 2023 года Совет отцов из Новосибирска добился того, чтобы Минпромторг разрешил строить снежные горки во дворах по всей России. В ГОСТы были внесены соответствующие разъяснения.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Союзе отцов оценили идею дополнительного выходного для родителей.