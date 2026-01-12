Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Рейды и штрафы «загонят детей в глухие углы»

Депутаты разных уровней вновь подняли вопрос о запрете и сносе самодельных снежных горок по всей стране, а также ужесточении наказания к тем, кто их создает. Мотив — безопасность и забота о детях.

Причина — очередная трагедия, которая произошла утром 4 января в Менделеевске (Татарстан). В открытом колодце у оврага обнаружили тела двух десятилетних мальчиков. Ребята решили покататься на самодельной горке возле торгового центра, но не заметили расположенный рядом колодец и погибли.

Сергей Майоров, председатель Новосибирского отделения Союза отцов и семей России, считает, что только запретами действовать в таких ситуациях бесполезно.

— Дети будут кататься там, где опаснее — у дорог, на обрывах. Рейды только загонят их в глухие углы. Следуя этой логике, нужно запретить все катки, хоккей, футбол и так далее. Уничтожается традиция. Катание с гор — часть зимней культуры и важная физическая активность на воздухе вместо гаджетов, — прокомментировал он.

По мнению Сергея Майорова, строительство зимней горки — это урок сотрудничества для детей и родителей, включающий общее дело, договоренности и заботу о дворе. Запрет заменяет этот созидательный процесс страхом.

— Это абсурдная трата сил. МЧС и полиция будут не спасать, а бороться с народной традицией. Людям нужно помочь выбрать и обустроить безопасные места. А вместо сотрудничества и помощи нам снова предлагают тотальный контроль. Это не забота, а запрет зимы с её радостью, движением и живыми традициями, — отмечает глава объединения отцов области.

Напомним, в феврале 2023 года Совет отцов из Новосибирска добился того, чтобы Минпромторг разрешил строить снежные горки во дворах по всей России. В ГОСТы были внесены соответствующие разъяснения.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Союзе отцов оценили идею дополнительного выходного для родителей.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : союз отцов запрет Горка

318
0
0
Предыдущая статья
В поезде «Новосибирск — Новокузнецк» щели в окнах заделали монтажной пеной
Следующая статья
Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Автор: Оксана Мочалова

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла, который могут докупить новосибирцы для назначения выплаты по старости, выросла более чем на 5 тыс. рублей — до 65,6 тыс. рублей (в 2025 году — 60,4 тыс рублей). В этом году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 30 баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) и от 15 лет выслуги лет. При этом сформировать всю пенсию купленным стажем нельзя. Приобрести за деньги можно не более половины от требуемого периода (7,5 лет).

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске новогодние ёлки превратят в щепу для животных. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. С 13 по 27 января в городе пройдет акция по утилизации ёлок. Организаторы — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также АО «Спецавтохозяйство».

Где будут принимать елки? 

Читать полностью

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Автор: Оксана Мочалова

В российских храмах, включая Новосибирскую область, впервые прошли специальные молебны для женщин, которые планируют прервать беременность. Молебны посвящены их «вразумлению».

Богослужение состоялось 11 января, в день памяти 14 000 младенцев, убитых по приказу царя Ирода в Вифлееме.

Читать полностью

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года в Новосибирской области выросли детские пособия, зависящие от прожиточного минимума. Это касается единого пособия и ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Единое пособие предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и детям до 17 лет. Его получают семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума после комплексной оценки нуждаемости.

Читать полностью

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Автор: Юлия Данилова

Демографические показатели в Новосибирской области за период с 2023 года по август 2025-го по коэффициенту рождаемости на тысячу населения имеют тенденцию к снижению с 9,3 (2023 год) до 8,9 (2024 год). За 8 месяцев 2025 года — 8,5. Для сравнения, в 2020-м коэффициент рождаемости в области составлял 10,3. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Судя по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, суммарный коэффициент рождаемости (СКР — показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. — Ред.) в регионе снижается.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Власть Медицина Общество

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Общество

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Общество

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Общество

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Бизнес

Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Власть Общество

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Власть Общество

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Власть

Праздники прошли, морозы наступают: что обсудили в правительстве

Бизнес Власть

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Общество

Самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске

Общество

Строительство первого медресе в Новосибирске продлили до 2026 года

Бизнес Туризм

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Бизнес Технологии

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Бизнес Город

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Власть Общество

Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

Власть Медицина Общество

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Власть Недвижимость Общество

Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности