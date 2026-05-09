Представители новосибирского СКИФ оценили аналогичный проект в Китае

Делегация новосибирского ЦКП СКИФ посетила Национальную лабораторию синхротронного излучения (NSRL) при Университете науки и техники Китая (USTC). Это первый специализированный источник синхротронного излучения в Китае, который начал работать в 1989 году. Об этом сообщила пресс-служба ЦКП.

Также делегация побывала на площадке строящегося источника СИ HALF (Hefei Advanced Light Facility), котоырй похож на новосибирский СКИФ.

— Этот источник во много похож на СКИФ: относится к 4-му поколению, имеет сходный периметр накопительного кольца (480 м), его строительство началось также в начале 2020-ых. Но есть и различия: рабочая энергия китайского источника меньше, чем у СКИФ (2,2 ГэВ), а эмиттанс — больше (85 пм·рад). Кроме того, большинство экспериментальных станций HALF будут работать в мягком рентгеновском диапазоне. Запуск HALF намечен на 2028 год, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, «СКИФ» — это объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс». В нем установлен синхротрон четвертого поколения. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. Все это позволяет проводить научные исследования с использованием пучков синхротронного излучения.

Строительство объекта началось в 2021 году. Его должны были ввести в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. В декабре 2024 года Министерство науки и высшего образования РФ выступило с инициативой о продлении сроков сдачи объекта. Новым сроком стало 31 декабря 2025 года.

На минувшей неделе появилась информация о том, что открытие синхротрона СКИФ в Кольцово возможно в рамках форума «Технопром-2026», который пройдёт в Новосибирске с 26 по 28 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что на открытии СКИФ в Новосибирск обещал приехать президент России Владимир Путин.