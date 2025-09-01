Государство инвестировало в долгосрочные сбережения граждан

В рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственный пенсионный фонд ВТБ принял финансирование от государства, предназначенное для начислений на счета вкладчиков. Около 620 тысяч участников ПДС, осуществивших вложения в 2024 году, получили государственную поддержку в размере 15,5 миллиардов рублей.

Величина государственной поддержки зависела также и от суммарного среднемесячного дохода вкладчиков, согласно информации, предоставленной Федеральной налоговой службой.