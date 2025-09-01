Рекламодателям

Государство инвестировало в долгосрочные сбережения граждан

  • 01/09/2025, 17:45
Государство инвестировало в долгосрочные сбережения граждан
Около 620 тысяч участников ПДС, осуществивших вложения в 2024 году, получили государственную поддержку в размере 15,5 миллиардов рублей

В рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) негосударственный пенсионный фонд ВТБ принял финансирование от государства, предназначенное для начислений на счета вкладчиков. Около 620 тысяч участников ПДС, осуществивших вложения в 2024 году, получили государственную поддержку в размере 15,5 миллиардов рублей.

Величина государственной поддержки зависела также и от суммарного среднемесячного дохода вкладчиков, согласно информации, предоставленной Федеральной налоговой службой.

Фото: Infopro54

351

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Пенсия НПФ доходность ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирская область лидирует в производстве школьных товаров
1/09/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Государство инвестировало в долгосрочные сбережения граждан
1/09/25 17:45
Финансы
Горняки Новосибирской области отпраздновали День шахтера
1/09/25 17:41
Общество
В НСО отремонтируют 64 км дорог для безопасного подвоза школьников
1/09/25 17:25
Власть
В Новосибирске выдали разрешение на строительство автодрома с двумя трассами
1/09/25 17:00
Бизнес
Земля уходит из-под ног жителей Первой Ельцовки в Новосибирске
1/09/25 16:30
Общество
Владелец АЗС высказался о возможных перебоях с бензином в Новосибирске
1/09/25 16:00
Общество
Андрей Травников поздравил школьников и студентов с Днём знаний
1/09/25 15:52
Власть
Повторный тендер на благоустройство парка «Каменка» объявили в Новосибирске
1/09/25 15:00
Общество
Стало известно, сколько новосибирцев пострадали от укусов змей в 2025 году
1/09/25 14:00
Общество
ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов и номеров телефонов в интернет-банке
1/09/25 13:10
Финансы
Новосибирские ученые создали препарат против бешенства
1/09/25 13:00
Наука Общество
ГК «Расцветай» приняла участие в Днях архитектуры Новосибирска-2025
1/09/25 12:52
Недвижимость
Сбер: сибиряки в полтора раза чаще стали оформлять сделки с недвижимостью без ипотеки
1/09/25 12:47
Бизнес
К теме речных перевозок в Новосибирске предлагают привлечь инвесторов из Китая
1/09/25 12:00
Бизнес Власть Туризм
«Охота за единорогами» - Business StandUp тур от Оскара Хартманна
1/09/25 11:07
Бизнес
График школьных каникул на 2025-2026 учебный год утвердили в Новосибирской области
1/09/25 11:00
Общество
В Новосибирске выявили картель на торгах федерального учреждения
1/09/25 10:30
Бизнес Право&Порядок
На контроль за реконструкцией Толмачево в Новосибирске выделили 70 млн рублей
1/09/25 10:00
Бизнес
В Новосибирске ликвидируется еще одна компания, связанная с «Сибсельмашем»
1/09/25 9:00
Бизнес
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять