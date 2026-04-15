В Минздраве объяснили ситуацию с вакцинами от клещевого энцефалита в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На 15 апреля в медицинские организации региона по поводу укусов клещей обратились 27 человек

В этом году в Новосибирской области от клещевого энцефалита планируется привить 318,7 тысяч человек. Из них 145 100 пройдут первичную вакцинацию, а 173 630 — ревакцинацию.

Переходящий остаток вакцин с 2025 года на 1 апреля составил 258,8 тысяч доз, еще 310 тысяч планируется закупить в 2026 году. Очередная поставка препаратов в государственные лечебные учреждения, уточнили в ГКУ НСО «Новосибоблфарм»

— В мае в регион будут поставлены иммунобиологические лекарственные препараты на безвозмездной основе в рамках реализации календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: для профилактики КВЭ в количестве 72 500 доз и противоклещевого иммуноглобулина — 36 000 доз. Они выпускаются из государственного резерва, — отметили в Минздраве области в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В ведомстве подчеркнули, что запланированный объем препаратов позволит выполнить план вакцинации в регионе в соответствии с требованиями санитарных правил.

Напомним, в Новосибирской области первые официальные жалобы на укусы клещей начали поступать в первой декаде апреля. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано. На 15 апреля в медицинские организации Новосибирской области поступило 27 обращений по поводу укусов клещей, что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года (225). Укусы регистрировались в Мошковском и Венгеровском районах, а также в Октябрьском районе города Новосибирска.

Эксперты не исключали, что в этом году в области активность клещей будет повышена, из-за резких перепадов температур минувшей зимы и активного снеготаяния в марте-апреле.

Новосибирская область — эндемичный регион по клещевому энцефалиту. В 2025 году на конец сентября было зарегистрировано 13 755 укусов, в том числе пострадало 3 203 ребенка. Наибольшее количество обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей зарегистрировано в Новосибирском районе (2650), г. Новосибирске (2206), Искитимском районе (1737), Мошковском районе (1075).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году на начало сентября в регионе было зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Один человек умер от клещевого риккетсиоза.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : клещи клещевой энцефалит вакцинация

95
0
0
Предыдущая статья
Госстройнадзор показал, как выглядит новосибирская гостиница «Турист»
Следующая статья
Новосибирский «Красный факел» добил стереотип о непримиримости театра и кино

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России утвердило порядок создания федерального регистра, который объединит информацию о всех профилактических прививках граждан. Соответствующий проект постановления, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, уже подготовлен. Новый электронный ресурс начнёт работу с 1 сентября 2028 года и будет действовать шесть лет.

Реестр войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Его оператором выступит Минздрав России. В базе данных будут содержаться сведения о тех, кто получил прививки по национальному календарю, о случаях поствакцинальных осложнений, о людях с медицинскими противопоказаниями, а также об отказавшихся от вакцинации при отсутствии противопоказаний. Кроме того, регистр включит информацию о планируемых прививках.

Читать полностью

В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области начали поступать первые официальные жалобы на укусы клещей. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Прививка создаёт устойчивый иммунитет, который защищает от болезни даже после укуса заражённого клеща. Жители Новосибирска и области могут сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для организаций, сотрудники которых работают в зонах повышенного риска, вакцинация обязательна.

Читать полностью

В Новосибирске не нашли поставщика вакцины против клещевого энцефалита

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области не состоялся аукцион на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,6 млн рублей. Заявки на участие в процедуре не подали ни один поставщик. Сроки подачи заявок завершился 6 апреля.

Согласно документации, заказчик планировал закупить 110 тысяч доз препарата. Вакцина должна представлять собой суспензию для внутримышечного введения (0,5 мл на дозу) и предназначаться для иммунизации взрослых (старше 18 лет). Требуемый остаточный срок годности — не менее 12 месяцев на момент поставки.

Читать полностью

В Новосибирской области более 1,5 тысячи детей привьют против менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В марте 2026 года был объявлен электронный аукцион на поставку в Новосибирскую область вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y. Для медицинских учреждений региона закупается более 40 240 доз вакцины. На это из бюджета выделяется более 139 миллионов рублей. Ранее закупки были не такими масштабными.

Врачи и пациентские организации на протяжении последних нескольких лет призывают внести вакцинацию против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок, чтобы сделать ее доступной и бесплатной для всех россиян. Но пока такое решение не принято, и прививки против смертельного менингококка ставятся по эпидемическим показаниям и для определенных групп риска. Деньги на приобретение вакцин выделяют региональные бюджеты. Новосибирская область, как и многие другие регионы, в 2025 году увеличивала закупки вакцин против менингококка. Это было связано с тем, что в стране было зарегистрировано увеличение числа выявленных случаев данной инфекции. Такие же решения, по данным редакции Infopro54, были приняты и на текущий год: инфекционисты рекомендовали увеличить охват вакцинацией детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Читать полностью

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о централизованной закупке вакцины против ящура для регионов страны. В рамках обеспечения противоэпизоотических мероприятий на 2026 год Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата. Infopro54 изучил документы закупки, в том числе распределение вакцины по регионам.

Речь идет о поставке трехвалентной вакцины, предназначенной для профилактики ящура животных. Препарат включает защиту сразу от трех типов вируса — О, А и Азия-1. Согласно документации, вакцина является культуральной, поливалентной и инактивированной, то есть содержит обезвреженные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, но формируют иммунитет у животных. Препарат предназначен для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз.

Читать полностью

Новосибирцев призвали привиться от клещевого энцефалита

Автор: Артем Рязанов

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с клещевым энцефалитом – острым вирусным заболеванием, которое передается через укусы инфицированных иксодовых клещей. В тяжелых случаях болезнь может вызвать инвалидность или даже смерть. Единственный надежный способ защиты – вакцинация. Прививка создает антитела, которые не дают вирусу проникнуть в центральную нервную систему.

— Прививаться нужно было еще вчера, как говорится. Но можно и сегодня. В идеальном варианте закончить вакцинопрофилактику нужно к моменту, когда клещи просыпаются. Прививаться можно в течение всего года, не поздно начать в любой момент, — подчеркивает Татьяна Ивлева, главный специалист по вакцинопрофилактике.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура Общество

Новосибирский «Красный факел» добил стереотип о непримиримости театра и кино

Общество

Госстройнадзор показал, как выглядит новосибирская гостиница «Турист»

Бизнес

Новосибирский производитель оборудования осваивает Африку

Власть

Новосибирская область готовится к 81-й годовщине Победы

Бизнес Общество Право&Порядок

Создателя «падающего» долгостроя в Новосибирске отправили под домашний арест

Авто

Новосибирская область попала в рейтинг ДТП с пьяными водителями

Бизнес Власть

Искусственный интеллект выявляет скрытые номера машин в Новосибирске

Финансы

На рынке продолжается процесс дедолларизации

Общество

Алматинец взыскал миллион рублей с золотодобывающей компании Новосибирска

Общество

Новосибирцы выбирают брачные контракты

Общество

Выпускники четырех регионов России в этом году могут не сдавать ЕГЭ

Авто

ФАС предлагает изменить расчет тарифов на техосмотр автомобилей

Общество

Новосибирские участники образовательного проекта прошли онлайн-отбор в ГИТИС

Бизнес Технологии

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай»: выгода при покупке квартиры — до 900 000 рублей

Бизнес Власть Город

Инвесторов для обустройства конечных остановок хотят привлечь в Новосибирске

Общество

Новосибирцы поддержали создание мемориала и зоны отдыха на Линейной

Бизнес Власть Город

Нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске уже нашли депутаты

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

