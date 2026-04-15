В Минздраве объяснили ситуацию с вакцинами от клещевого энцефалита в Новосибирске

В этом году в Новосибирской области от клещевого энцефалита планируется привить 318,7 тысяч человек. Из них 145 100 пройдут первичную вакцинацию, а 173 630 — ревакцинацию.

Переходящий остаток вакцин с 2025 года на 1 апреля составил 258,8 тысяч доз, еще 310 тысяч планируется закупить в 2026 году. Очередная поставка препаратов в государственные лечебные учреждения, уточнили в ГКУ НСО «Новосибоблфарм»

— В мае в регион будут поставлены иммунобиологические лекарственные препараты на безвозмездной основе в рамках реализации календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям: для профилактики КВЭ в количестве 72 500 доз и противоклещевого иммуноглобулина — 36 000 доз. Они выпускаются из государственного резерва, — отметили в Минздраве области в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В ведомстве подчеркнули, что запланированный объем препаратов позволит выполнить план вакцинации в регионе в соответствии с требованиями санитарных правил.

Напомним, в Новосибирской области первые официальные жалобы на укусы клещей начали поступать в первой декаде апреля. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано. На 15 апреля в медицинские организации Новосибирской области поступило 27 обращений по поводу укусов клещей, что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года (225). Укусы регистрировались в Мошковском и Венгеровском районах, а также в Октябрьском районе города Новосибирска.

Эксперты не исключали, что в этом году в области активность клещей будет повышена, из-за резких перепадов температур минувшей зимы и активного снеготаяния в марте-апреле.

Новосибирская область — эндемичный регион по клещевому энцефалиту. В 2025 году на конец сентября было зарегистрировано 13 755 укусов, в том числе пострадало 3 203 ребенка. Наибольшее количество обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей зарегистрировано в Новосибирском районе (2650), г. Новосибирске (2206), Искитимском районе (1737), Мошковском районе (1075).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году на начало сентября в регионе было зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Один человек умер от клещевого риккетсиоза.