В Новосибирске планируют решить вопрос с 70% коммерческих долгостроев

В мэрии Новосибирска составили реестр коммерческих долгостроев, строительство которых было начато более десяти лет назад. Как отметил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко, в него вошли более 20 объектов, размещенных вдоль основных городских магистралей в разных районах Новосибирска. Среди них — городской автовокзал, ТЦ «Подсолнух», книжный магазин на улице Покрышкина, 13-этажная пристройка на Урицкого, гостиничный комплекс на Сухарной, несостоявшийся театр Афанасьева на Серебренниковской, ТРК «Европейский» на Танковой, оздоровительный комплекс на Бориса Богаткова, производственный комплекс на Республиканской и т.д.

— Проведена серия переговоров с застройщиками и потенциальными инвесторами, чтобы разработать алгоритм завершения этих объектов, — сообщил чиновник.

Он пояснил, что одной из проблем, мешающих завершить долгострои, является изменение регламентов, которые не позволяют строить запланированные объекты на выделенных земельных участках.

— Мы предложили внести изменения в правила землепользования и застройки: ввести исключения для объектов, которые были начаты до вступления в силу регламентов, при условии, что они безопасны и функциональны. Сейчас документ находится на публичных обсуждениях. В ноябре – декабре он будет вынесен на рассмотрении сессии горсовета, — пояснил Евгений Улитко.

По его словам, реализация этой инициативы позволит не только сократить списки коммерческих долгостроев в Новосибирске, но и урегулировать статус земельных участков, создаст благоприятные условия для развития городской территории, а также позволит привлечь инвестиции в строительную отрасль.

Еще одна проблема, которая мешает завершению долгостроев: по действующему законодательству завершать объект можно без изменения его технико-экономических показателей.

— На практике мы видим, что в силу разных факторов строительство данного объекта может утрачивать актуальность, но на этом месте можно возвести другой объект капстроительства. Мы прорабатываем использование различных правовых вариантов для решения этого вопроса, — подчеркнул Улитко.

По словам чиновника, за счет названных мер удастся сдвинуть с мертвой точки вопрос с 70% коммерческих долгостроев Новосибирска.

Он не исключил, что этот список будет пополняться, и попросил глав администраций районов города провести инвентаризацию на подведомственных им территориях, чтобы выявить прочие объекты.

