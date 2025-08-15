Новосибирские компании представят свои товары на китайском Дне влюбленных

Компании-экспортеры Новосибирской области примут участие в фестивале, посвященном празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа). Новосибирские производители представят косметику, масложировую продукцию, а также пищевую продукцию из сибирских дикоросов, пастилы, снеков, уточнили в пресс-службе правительства региона.
Прямые эфиры с фестиваля будут вести популярные китайские блогеры. Благодаря этому миллионы зрителей по всему Китаю смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах.
Во время фестиваля-ярмарки в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России».
Кроме того, на ярмарке будут проходить целевые b2bпереговоры российских компаний с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами, заинтересованными в сотрудничестве.
В целом фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России.
За последние полтора года фестивали «Сделано в России» прошли в Даляне, Чэнду, Харбине, Шэньяне и это сказалось на интересе к российской продукции со стороны китайских потребителей, отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Напомним, в июле в Циндао на площадке Форума регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС губернатор Андрей Травников презентовал экономические возможности Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что байеры из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама ищут в Новосибирске новых партнеров- производителей для заключения контрактов.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
