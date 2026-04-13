Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Глава региона провёл рабочее совещание членов Правительства Новосибирской области. На повестке дня обсуждались приоритетные вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский представил подробный отчёт о запланированных мероприятиях по ремонту и строительству автомобильных дорог в 2026 году. Особое внимание было уделено выполнению поручения губернатора по подготовке муниципальных служащих. С 16 марта, перед началом активного дорожно-строительного сезона, региональным минтрансом была организована программа обучения для муниципальных служащих, курирующих дорожную деятельность. К настоящему моменту обучение прошли 81 специалист, а к концу года планируется охватить 109 человек.

По итогам трёх лет работы, 26 муниципальных образований полностью справились с поставленной задачей. Однако девять районов: Искитимский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Тогучинский и Усть-Таркский — пока не достигли требуемых показателей. При этом 86% представителей муниципалитетов уже готовы к предстоящему сезону.

Андрей Травников обратился к руководителям отстающих районов с настоятельной просьбой ускорить процесс обучения специалистов, ответственных за заказ работ по ремонту и строительству дорог. Глава региона также напомнил министру транспорта о наличии у него действенных рычагов влияния, в том числе финансовых, для стимулирования муниципалитетов к своевременному выполнению поручений.

Губернатор также подчеркнул важность усиления контроля за качеством дорожно-строительных работ. По его словам, за прошлый год было выявлено около ста гарантийных дефектов, что свидетельствует о необходимости более ответственного подхода со стороны подрядчиков. В текущем году необходимо не только внедрять новые подходы, но и обеспечить строгое соблюдение действующих регламентов, контрольных процедур и чёткое распределение ответственности.

Строительство и ремонт дорог в регионе осуществляется в рамках госпрограмм «Развитие автомобильных дорог» и «Повышение безопасности дорожного движения». Последняя, с бюджетом 774 млн рублей на 2026 год, направлена на защиту жизни и здоровья участников дорожного движения.

Для выполнения поручения Президента РФ по доведению 60% региональной дорожной сети до нормативного состояния к концу 2030 года, в 2026 году запланированы работы стоимостью 657 млн рублей, включая капитальный ремонт дорог протяженностью 6,9 км и мостов на 47 погонных метров.

Общий объём субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области в 2026 году составит 4,2 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей предназначены для районов и округов, и 2,9 млрд рублей — для Новосибирска. В столице региона за счёт областного бюджета планируется привести в порядок 34 км дорог и построить ещё 2,6 км.