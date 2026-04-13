Губернатор потребовал ужесточить контроль качества дорожных работ

Общий объём субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области в 2026 году составит 4,2 млрд рублей

Глава региона провёл рабочее совещание членов Правительства Новосибирской области. На повестке дня обсуждались приоритетные вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский представил подробный отчёт о запланированных мероприятиях по ремонту и строительству автомобильных дорог в 2026 году. Особое внимание было уделено выполнению поручения губернатора по подготовке муниципальных служащих. С 16 марта, перед началом активного дорожно-строительного сезона, региональным минтрансом была организована программа обучения для муниципальных служащих, курирующих дорожную деятельность. К настоящему моменту обучение прошли 81 специалист, а к концу года планируется охватить 109 человек.

По итогам трёх лет работы, 26 муниципальных образований полностью справились с поставленной задачей. Однако девять районов: Искитимский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Тогучинский и Усть-Таркский — пока не достигли требуемых показателей. При этом 86% представителей муниципалитетов уже готовы к предстоящему сезону.

Андрей Травников обратился к руководителям отстающих районов с настоятельной просьбой ускорить процесс обучения специалистов, ответственных за заказ работ по ремонту и строительству дорог. Глава региона также напомнил министру транспорта о наличии у него действенных рычагов влияния, в том числе финансовых, для стимулирования муниципалитетов к своевременному выполнению поручений.

Губернатор также подчеркнул важность усиления контроля за качеством дорожно-строительных работ. По его словам, за прошлый год было выявлено около ста гарантийных дефектов, что свидетельствует о необходимости более ответственного подхода со стороны подрядчиков. В текущем году необходимо не только внедрять новые подходы, но и обеспечить строгое соблюдение действующих регламентов, контрольных процедур и чёткое распределение ответственности.

Строительство и ремонт дорог в регионе осуществляется в рамках госпрограмм «Развитие автомобильных дорог» и «Повышение безопасности дорожного движения». Последняя, с бюджетом 774 млн рублей на 2026 год, направлена на защиту жизни и здоровья участников дорожного движения.

Для выполнения поручения Президента РФ по доведению 60% региональной дорожной сети до нормативного состояния к концу 2030 года, в 2026 году запланированы работы стоимостью 657 млн рублей, включая капитальный ремонт дорог протяженностью 6,9 км и мостов на 47 погонных метров.

Общий объём субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области в 2026 году составит 4,2 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей предназначены для районов и округов, и 2,9 млрд рублей — для Новосибирска. В столице региона за счёт областного бюджета планируется привести в порядок 34 км дорог и построить ещё 2,6 км.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего чиновника мэрии Новосибирска, экс-главы транспортного департамента Константина Васильева.

Приговором суда Васильев был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Суд постановил, что Константин Васильев имеет право на реабилитацию.

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров

Автор: Юлия Данилова

АО «Авиакомпания «Сибирь» привлечена к административной ответственности — штрафу в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке было отказано в реализации воздушной перевозки, пояснили в ведомстве.

Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Участники второго этапа программы «Герои НовоСибири» собрались на очередную встречу в СИУ РАНХиГС, где руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков ознакомил их с основными векторами государственной политики в отношении молодежи и ролью программы в их реализации. Носков акцентировал внимание на важности вовлечения молодого поколения в формирование региональной повестки, а также обозначил ключевые направления работы, направленные на системную поддержку начинающих специалистов и активных граждан.

Основные усилия региональной политики по-прежнему сосредоточены на поддержке молодых семей, стимулировании рождаемости и укреплении традиционных семейных ценностей. Одновременно с этим, департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния. В этом контексте был отмечен проект «Уличные социальные службы», стартовавший в 2023 году и охвативший свыше 7000 подростков.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

