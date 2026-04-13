Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Банк ВТБ в партнерстве с фондом «ВТБ-Страна» расширяет свою инициативу по поддержке краеведческих музеев России. Второй этап проекта, получившего название «Красота внутри. Краеведческие музеи России», охватит всю страну и продлится до 2027 года.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ и председателя фонда «ВТБ-Страна», краеведческие музеи служат хранилищами локальных традиций, исторического наследия и ремесленных навыков. В прошлом году первый этап конкурса, в котором участвовали 15 регионов, позволил распределить 15 миллионов рублей среди победителей. В текущем году проект масштабируется на все 89 регионов России, а объем финансирования значительно увеличивается. Банк выражает уверенность, что такая поддержка внесет вклад в сохранение уникальных ценностей региональных учреждений, повысит их доступность и узнаваемость.

Основная цель программы — сохранение культурной самобытности регионов, позиционирование краеведческих музеев как привлекательных культурно-досуговых центров для молодежи и семей, а также расширение доступа к музейным экспозициям для широкой публики. Особое внимание уделяется цифровизации и внедрению современных технологий в музейную деятельность.

В состав жюри конкурса войдут представители фонда, банка, а также авторитетные эксперты из музейной сферы, представители искусства и журналисты, специализирующиеся на культуре.

Итоги будут объявлены в июле 2026 года, а реализованы проекты должны быть к 31 августа 2027 года.