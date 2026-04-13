Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Итоги будут объявлены в июле 2026 года, а реализованы проекты должны быть к 31 августа 2027 года

Банк ВТБ в партнерстве с фондом «ВТБ-Страна» расширяет свою инициативу по поддержке краеведческих музеев России. Второй этап проекта, получившего название «Красота внутри. Краеведческие музеи России», охватит всю страну и продлится до 2027 года.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ и председателя фонда «ВТБ-Страна», краеведческие музеи служат хранилищами локальных традиций, исторического наследия и ремесленных навыков. В прошлом году первый этап конкурса, в котором участвовали 15 регионов, позволил распределить 15 миллионов рублей среди победителей. В текущем году проект масштабируется на все 89 регионов России, а объем финансирования значительно увеличивается. Банк выражает уверенность, что такая поддержка внесет вклад в сохранение уникальных ценностей региональных учреждений, повысит их доступность и узнаваемость.

Основная цель программы — сохранение культурной самобытности регионов, позиционирование краеведческих музеев как привлекательных культурно-досуговых центров для молодежи и семей, а также расширение доступа к музейным экспозициям для широкой публики. Особое внимание уделяется цифровизации и внедрению современных технологий в музейную деятельность.

В состав жюри конкурса войдут представители фонда, банка, а также авторитетные эксперты из музейной сферы, представители искусства и журналисты, специализирующиеся на культуре.

Итоги будут объявлены в июле 2026 года, а реализованы проекты должны быть к 31 августа 2027 года.

Фото создано с помощью нейросети Шедеврум

Куда россияне поедут на майские праздники

Совместное исследование ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выявило тенденции в туристических предпочтениях россиян во время предстоящих майских праздников.

В 2026 году россиянам предстоит два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом возможность взять отпуск с 4 по 8 мая расширит каникулы до 11 дней.

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ инициировал в социальных сетях голосование, призванное определить имя для котенка дальневосточного леопарда. Этот малыш является третьим потомством кошки Герды, обитающей в национальном парке «Земля леопарда», расположенном недалеко от Владивостока.

Из-за скрытного образа жизни этих редких хищников ученым длительное время не удавалось установить пол молодого животного. Определение было сделано благодаря фотоловушке, запечатлевшей котенка у берегов Амурского залива. Предполагается, что ему около двух лет, и, судя по кадрам, он находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о достатке добычи в этой местности.

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Согласно информации ВТБ, автоматизированные системы, включая голосовых ассистентов в колл-центре и чат-ботов в онлайн-банкинге, теперь успешно справляются с более чем 62% клиентских обращений, обходясь без участия оператора.

Особенно стоит отметить эффективность чата в интернет-банке, который с применением искусственного интеллекта самостоятельно обрабатывает свыше 75% клиентских запросов по более чем 2000 различным темам. Для тех, кто предпочитает живое общение, предусмотрена возможность просто запросить соединение с оператором прямо в чате. Такие обращения составляют всего 5% от общего числа, причем две трети из них возникают после того, как человек сначала попытался решить свой вопрос с помощью бота.

39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
