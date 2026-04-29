Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

В мероприятии приняли участие: председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, первый зампредседателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Виктор Игнатов, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член комитета по международным делам Дмитрий Савельев, член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Глава региона Андрей Травников выразил признательность представителям депутатского корпуса за продуктивное сотрудничество и результативное содействие в реализации важных для Новосибирской области начинаний и проектов.

Сегодня здесь собрались депутаты, которые планируют участвовать в предстоящей избирательной кампании и стремятся к дальнейшей парламентской деятельности. Благодарю за работу в текущем созыве. Работая в Государственной Думе, вы не только участвуете в формировании федеральной политики, но и отстаиваете интересы регионов. За последние пять лет было много примеров эффективной работы в этом направлении: от защиты региональных бюджетов до инициирования реструктуризации части федеральных кредитов, что весьма важно для области. Вы добивались сохранения программ по благоустройству дворовых территорий, участвовали в развитии программы поддержки малых городов, способствовали увеличению финансирования развития сельских территорий, появлению программ капитального ремонта школ, детских садов, общежитий. Также вы содействовали реализации крупных проектов, таких как СКИФ, кампус НГУ, инфекционная больница, и множества других значимых объектов на местах – парков, скверов, школ искусств, поликлиник и ФАПов, подчеркнул губернатор.

Александр Жуков акцентировал внимание на неустанных усилиях депутатов от Новосибирской области по поддержке инициатив, необходимых жителям региона, и их обеспечению бюджетным финансированием.

Бюджет – это важнейшая, насущная задача. Ежегодная, кропотливая работа ведется постоянно, и наша цель, как депутатов, – добиться выделения всех необходимых средств, как на крупные, знаковые объекты для Новосибирской области, к которым я бы добавил дорожное строительство, что крайне важно, так и на решение внезапно возникающих в течение года вопросов. Как, например, субсидия для Новосибирской области в размере 26 миллионов рублей на нужды беременных женщин с сахарным диабетом, отметил он.