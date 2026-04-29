Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Средства будут направлены из действующей социальной программы

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

— Это сделано для того, чтобы повысить уверенность наших рентополучателей и обезопасить их от форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, кража, какие-то ущемления прав других, например, повреждения имущества соседей. Такая мера станет эффективной защитой и обеспечит стабильность, — пояснила Потапова.

Ожидаемая цена страхового полиса на одну квартиру в год — 1900 рублей. На все 130 договоров потребуется около 250 тысяч рублей в год.

Финансирование перераспределят внутри муниципальной программы «Социальная поддержка населения и укрепление общественного здоровья в городе Новосибирске». Дополнительных средств из городского бюджета не потребуется.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев поинтересовался, по какому принципу будут выбирать страховые компании.

— У нас очень активно свои услуги предлагают страховые компании — очень ярко, очень красочно, очень обнадёживающе, гарантированно. Но когда до страховых случаев доходит, это целая история, борьба страхователя за возможность получить компенсацию, — отметил он.

Ольга Потапова ответила, что мэрия уже провела мониторинг страховых компаний, и все претенденты пройдут строгий отбор. Она подчеркнула, что речь идёт о категории граждан преклонного возраста, которые очень рассчитывают на муниципальные меры поддержки. Комиссия по социальной политике рекомендовала проект к принятию. Решение приняли сразу в двух чтениях.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Алиса

Рубрики : Власть Недвижимость

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

Губернатор провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Новосибирской области

В мероприятии приняли участие: председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, первый зампредседателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Иванинский, член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Виктор Игнатов, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, член комитета по международным делам Дмитрий Савельев, член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Глава региона Андрей Травников выразил признательность представителям депутатского корпуса за продуктивное сотрудничество и результативное содействие в реализации важных для Новосибирской области начинаний и проектов.

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Автор: Оксана Мочалова

Бюджет Новосибирска не потянет все обещания, данные избирателям. По словам начальника департамента экономики стратегического планирования мэрии Новосибирска Ларисы Уткиной, предварительная стоимость наказов восьмого созыва достигла 65 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем планировали пять лет назад. При этом за 2020–2025 годы мэрия выполнила наказы избирателей на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это составило 37,7% от плана. За пять лет реализовали 6 300 наказов.

Новый созыв получил ещё больше запросов. В ходе избирательной кампании 2025 года депутаты собрали 25 512 предложений — на 9 тысяч больше, чем в седьмом созыве. После анализа оформили 23 921 наказ. Добавили 5 774 переходящих наказа из прошлого созыва. В итоге в работе оказалось 29 695 наказов. Капитальных (строительство школ, больниц, инфраструктуры) — больше трёх тысяч.

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

На сессии Совета депутатов Новосибирска принято решение о передаче всех городских фонтанов в ведение департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Ранее обслуживание и содержание территорий, где они расположены, было разделено между разными муниципальными структурами. Такая модель признана нецелесообразной.

Как отметил и.о. заместителя мэра города Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Алексей Нефёдов, фонтаны являются частью благоустройства. Их содержание должно быть встроено в единую систему работы с парками, скверами и общественными пространствами. Именно этими направлениями занимается ведомство, куда и решено передать фонтанное хозяйство.

Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

В Новосибирске стартовал новый этап строительства дороги на улице Титова. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Речь идёт об участке протяжённостью почти 800 метров, который соединит улицы Порт-Артурскую и Дукача в Ленинском районе.

В настоящее время подрядчик завершает монтаж ливневой канализации и проводит противодеформационные мероприятия. В ближайших планах — устройство земляного полотна, щебёночного основания и обочин. Полная сдача объекта по текущему контракту запланирована на 2027 год.

Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

Автор: Оксана Мочалова

В Ленинском районе Новосибирска определилась компания, которая займется обновлением территории в районе пересечения улиц Степной и Тихвинской. Речь идет об участке площадью почти 1,4 гектара. По итогам открытых торгов право заключить договор комплексного развития территории (КРТ) получила структура группы Sky Group.

Победителем аукциона стало ООО «СЗ «Скай Некст». Эта компания входит в состав местного девелоперского холдинга под управлением Владимира Литвинова. На торгах финальная цена лота заметно превысила стартовую. Если изначально участок стоил 159 миллионов рублей, то в ходе борьбы стоимость выросла до 204 миллионов. Соперником на аукционе выступила другая новосибирская фирма — «ТАК. Октябрьский».

Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

Автор: Оксана Мочалова

Минприроды России меняет правила формирования региональных перечней объектов размещения твёрдых коммунальных отходов. Проект приказа, размещённый на федеральном портале проектов нормативных актов, вводит механизм «временного перечня». Он позволяет легализовать работу переполненных и не внесённых в реестр полигонов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 мая 2026 года. Параллельно, с 22 по 29 апреля, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Для Новосибирской области, где, по данным региональных властей, 85% существующих полигонов переполнены, а строительство новых объектов по концессии тормозится протестами жителей, этот приказ становится вынужденной, но необходимой мерой.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

