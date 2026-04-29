Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

— Это сделано для того, чтобы повысить уверенность наших рентополучателей и обезопасить их от форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, кража, какие-то ущемления прав других, например, повреждения имущества соседей. Такая мера станет эффективной защитой и обеспечит стабильность, — пояснила Потапова.

Ожидаемая цена страхового полиса на одну квартиру в год — 1900 рублей. На все 130 договоров потребуется около 250 тысяч рублей в год.

Финансирование перераспределят внутри муниципальной программы «Социальная поддержка населения и укрепление общественного здоровья в городе Новосибирске». Дополнительных средств из городского бюджета не потребуется.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев поинтересовался, по какому принципу будут выбирать страховые компании.

— У нас очень активно свои услуги предлагают страховые компании — очень ярко, очень красочно, очень обнадёживающе, гарантированно. Но когда до страховых случаев доходит, это целая история, борьба страхователя за возможность получить компенсацию, — отметил он.

Ольга Потапова ответила, что мэрия уже провела мониторинг страховых компаний, и все претенденты пройдут строгий отбор. Она подчеркнула, что речь идёт о категории граждан преклонного возраста, которые очень рассчитывают на муниципальные меры поддержки. Комиссия по социальной политике рекомендовала проект к принятию. Решение приняли сразу в двух чтениях.

