Ключевые ошибки на ЕГЭ по обществознанию назвали в новосибирском вузе

Не учите все подряд!

Обществознание на протяжении многих лет остается одним из самых популярных предметов для сдачи на едином государственном экзамене, однако подготовиться к нему, чтобы получить высокий балл, непросто. В 2026 году ЕГЭ по обществознанию состоится 11 июня, а это означает, что время для качественной подготовки к экзамену еще есть. Как сделать так, чтобы получить по обществознанию высокий балл, рассказывает заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Дружинина.

— Самое главное сейчас — перестать пытаться выучить всё подряд и начать работать точечно, над тем, что принесёт баллы, — рекомендует эксперт.

Она отметила, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своём сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2026 года по 15 учебным предметам, в том числе обществознанию. Эти варианты были в числе тех, что предлагались участникам досрочного периода ЕГЭ. Их публикация даёт выпускникам дополнительную возможность подготовиться к единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода. По каждому из предметов на сайте ФИПИ доступен один вариант, и он полностью соответствует тому, что будет 11 июня, потому что изменений в КИМ 2026 года по сравнению с 2025 годом нет.

Также на сайте ФИПИ действует раздел «Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ» и «Открытый банк заданий ЕГЭ». Они помогут разобраться в экзаменационных материалах и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене.

— Первое и самое важное — скачайте открытый вариант ЕГЭ 2026 по обществознанию и решите его строго за 210 минут, как на реальном экзамене, без остановок и без подсказок. После проверки выпишите номера заданий, в которых ошиблись. Это и есть ваш личный список слабых мест. Затем сопоставьте эти ошибки с самыми частыми проблемами, которые выявил ФИПИ в 2025 году, — рекомендует Юлия Дружинина.

Ключевые ошибки

По статистике, большинство участников экзамена спотыкаются на заданиях о налогах (какие налоги относятся к федеральным, какие — к региональным, а какие — к местным), постоянных и переменных издержках, функциях центрального банка и коммерческих банков.

Традиционно трудности вызывают задания, отображающие на графике изменения спроса и предложения (задание 21).

В топе сложных вопросов задания, направленные на проверку знания Конституции РФ: конституционный строй, права и свободы, полномочия президента, правительства, Федерального Собрания.

Многие экзаменующиеся путают, кто утверждает бюджет, кто объявляет амнистию, кто назначает Председателя ЦБ.

— Отдельно стоит повторить признаки политической партии и отличия уголовных наказаний от административных, — советует Юлия Дружинина.

Частая ошибка на экзамене — путаница в полномочиях власти. Эксперт советует запомнить самое основное: Президент — гарант Конституции и Верховный главнокомандующий, Правительство — исполнительная власть, управляет экономикой, Федеральное Собрание — принимает законы и контролирует бюджет.

— В заданиях 19 и 25 требуются привести конкретные примеры из жизни Российской Федерации, а не абстрактные рассуждения. Не путайте учёных с деятелями искусства. При выполнении задания 21 с графиком действуйте по алгоритму: сначала определите, что изменилось — спрос или предложение; потом в какую сторону сдвинулась кривая (вправо — рост, влево – снижение); затем назовите конкретный фактор (например, повышение доходов населения увеличило спрос на кофе) и объясните, как изменилась равновесная цена, — поясняет преподаватель.

Не умирайте за учебным столом

График подготовки на каждый день лучше выстроить следующим образом:

30 минут решать задания 1–4 (человек и общество),

30 минут — задания 5–7 (экономика, с особым акцентом на налоги и издержки),

30 минут — задания 12–13 (Конституция РФ, федеративное устройство, полномочия органов власти).

Последние полчаса стоит посвятить одному заданию с развёрнутым ответом по очереди: сегодня 18, завтра 19, послезавтра 20, потом 24 и 25.

— В выходной день выполните целый вариант КИМ на время из открытого банка заданий ФИПИ. После каждой проверки выписывайте свои ошибки в отдельный лист и разбирайте их с учебником или с помощью навигатора на сайте ФИПИ. Не забывайте о типичных ловушках. У многих экзаменуемых есть иллюзия, что в заданиях с выбором правильных ответов всегда три правильных варианта. Это не так. В демоверсии сказано: количество правильных ответов может быть от двух до четырёх. Поэтому не ищите обязательно три цифры — анализируйте каждый вариант по существу, — рекомендует завкафедрой НГПУ.

Перед экзаменом не надышишься

В последние дни перед экзаменом подготовку надо выстроить следующим образом:

За три дня до экзамена ещё раз прочтите главы 1 и 2 Конституции РФ, повторите основные налоги и виды юридической ответственности. Не решайте много новых вариантов — достаточно одного варианта, чтобы не выгореть.

За два дня проговорите вслух планы для заданий 24 и 25 по пяти-шести темам: избирательные системы, социальная стратификация, роль государства в экономике.

За один день устройте лёгкую прогулку, пересмотрите свой список ошибок, поужинайте в обычное время, ложитесь спать не позже 23:00.

В день экзамена встаньте пораньше, плотно позавтракайте, возьмите с собой воду и горький шоколад — он лучше стимулирует мозг.

На входе в пункт проведения экзамена дышите спокойно, сделайте три глубоких вдоха и медленных выдоха.

Не забывайте, что вы можете делать пометки на полях КИМ, подчёркивать важное в формулировках.

— Если не знаете ответа на вопрос — пропускайте и возвращайтесь позже, не застревайте. Вы всё можете. Удачи! — желает Юлия Дружинина.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских школьников резко вырос интерес к физике и профильное математике.