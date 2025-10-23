Губернатор провёл совещание по устойчивому развитию региональной экономики

И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов сообщил, что, по данным Росстата за период с января по сентябрь текущего года, индекс потребительских цен в Новосибирской области увеличился на 4,5% по сравнению с декабрем предыдущего года. В частности, продовольственные товары подорожали на 5%, а непродовольственные – на 1,1%. Эти показатели сопоставимы со средними по Сибирскому федеральному округу. В целом, ситуация на потребительском рынке Новосибирской области оценивается как стабильная.

Во всех торговых точках представлен широкий ассортимент товаров, а колебания средних цен соответствуют общероссийским тенденциям. Министерство продолжает взаимодействие с торговыми сетями для сдерживания роста цен. В качестве инструмента стабилизации розничных цен заключено соглашение с региональными сетями об ограничении торговой наценки до 10% на отдельные виды сливочного масла, молока, хлеба и мучных изделий.

Федеральные торговые сети также участвуют в программе добровольного ограничения наценки (5-10%) на 24 социально значимых продукта первой необходимости. Эти товары отмечены специальными знаками. В целях сдерживания оптовых цен, соглашения с производителями подписаны и региональным министерством сельского хозяйства, о чем доложил губернатору заместитель председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. К соглашениям о стабилизации цен на молочную продукцию, сливочное масло и хлеб могут присоединиться все заинтересованные производители Новосибирской области.

По словам министра, к программе уже присоединились крупные предприятия, такие как ЗАО «Хлебокомбинат Инской» и ЗАО племзавод «Ирмень». Продолжается работа по привлечению других производителей.

Одним из результативных способов сдерживания роста цен и стимулирования конкуренции являются ярмарки.

С начала текущего года в Новосибирской области было организовано 177 ярмарок различной направленности. Министерство также провело 12 оптово-розничных ярмарок, в которых приняли участие около двух тысяч компаний, а общий товарооборот превысил 140 миллионов рублей.

Кроме того, на заседании обсуждалась ситуация на рынке труда и мониторинг цен на топливо, особенно в период уборочной кампании.

В Новосибирской области функционирует 470 АЗС, включая 132 станции вертикально-интегрированных компаний и 338 независимых операторов. Министерство, учитывая важность бесперебойного обеспечения топливом, контролирует ситуацию. В рамках работы штаба принимаются меры по обеспечению топливом сельскохозяйственных производителей для завершения уборочной кампании, и индивидуально решаются вопросы по каждой ситуации.

По информации ООО «Газпромнефть – Региональные продажи», плановые поставки топлива в регион осуществляются.

ФАС России контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов, проверяя обоснованность цен.