Мобильный интернет заработал в посёлке неподалёку от озера Карачи

Цифровая экосистема МТС расширила зону покрытия своей сети, охватив четыре небольших поселения в Новосибирской области, где в каждом из них проживает не более 300 человек.

Теперь цифровые услуги стали доступны для жителей деревни Казанка, расположенной в Колыванском районе, села Куляба в Кыштовском районе, села Ёлтышево, находящегося в Мошковском районе, и поселка Межгривный в Чановском районе, который находится недалеко от известного озера Карачи. Подключение этих населенных пунктов к сети стало возможным благодаря программе «Устранение цифрового неравенства», реализуемой в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Директор МТС в Новосибирской области, Алексей Пахомов отметил, что в современном мире стабильная связь является важным условием для комфортной и безопасной жизни. Теперь жители этих небольших населенных пунктов имеют такие же возможности, как и жители крупных городов. Например, деревня Куляба находится более чем в 500 км от Новосибирска, и дорога туда занимает около 7 часов.