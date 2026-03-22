Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о компенсации в размере 40,3 миллиона рублей для 113 семей из 189, которые потеряли скот в результате вспышки пастереллеза.

— Эта сумма включает в себя социальные выплаты (5,8 млн руб.) в связи с утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В конце февраля в Новосибирской области зафиксирована вспышка пастереллеза. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Карантин действует в шести населенных пунктах пяти районов, как сообщили в пресс-службе правительства области.

В Новосибирской области власти ввели систему компенсаций для владельцев животных, которые были изъяты. Гражданам предоставляется два типа поддержки: возмещение стоимости изъятых животных и социальные выплаты.

Региональное правительство приняло решение о ежемесячной социальной поддержке граждан, столкнувшихся с трудностями из-за изъятия животных. Помощь будет оказываться в течение девяти месяцев. Местные социальные службы помогают жителям в оформлении необходимых документов.

Также было объявлено о дополнительной помощи для возрождения сельского хозяйства. После завершения карантина жители смогут получить компенсацию до 50% стоимости покупки молодняка.

Ранее редакция сообщала о том, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков, считают фермеры.